Vacaciones, con recaudos: cómo cuidarte desde el micro (o avión), hasta en una cabaña o camping

Son muchos los argentinos que por estos días vacacionan a lo largo y a lo ancho del país. Pese a la estrepitosa suba de casos, las camas de terapia intensiva se mantienen en un bajo promedio de ocupación; lo que hasta el momento sostiene la temporada de verano.

Sin embargo, los infectólogos advierten que, pese al avance en la campaña de vacunación, la virulencia de la nueva variante Ómicron nos obliga a mantener encendida la alarma y sostener los cuidados sanitarios que comenzamos a implementar al inicio de la pandemia. A continuación, tips y consejos para tomar recaudos en hoteles, departamentos, micros y hasta viajes de avión.

Recomendaciones para vacaciones en casas, departamentos, cabañas

Si vas a alquilar alojamiento para tus vacaciones, tené en cuenta estos cuidados:

Usá siempre barbijo en los espacios comunes, como los ascensores, por los que circulan otras personas.

Al ingresar en la casa o departamento, antes de sacarte el barbijo, abrí puertas y ventanas y ventilá bien los ambientes.

Revisá la higiene del lugar. Recordá que la limpieza (con jabón o detergente) remueve la suciedad y los gérmenes, pero desinfectar los destruye.

Primero limpiá los ambientes, pisos y superficies, luego desinfectalos con una taza de lavandina en 5 litros de agua corriente y dejá actuar 5 minutos.

Para pisos, mesadas o mesas, picaportes o manijas, lavatorios, canillas, dispensadores de jabón, inodoros y sus partes, o mesas para cambiar pañales, diluí una taza de lavandina 5 litros de agua corriente y dejá actuar 5 minutos.

Si alguna superficie se contamina luego con fluidos corporales o secreciones (saliva, mocos, vómito o sangre), limpiá y luego desinfectala lo antes posible con una solución de agua y lavandina como se especifica antes.

Si no hay servicio de limpieza, repetí la higiene y desinfección al dejar el alojamiento.

Recomendaciones para quienes alquilen o acampen en la zona andinopatagónica

En la Argentina, existen cuatro zonas endémicas en las que circulan distintos hantavirus. Si bien pocas personas se infectan de forma anual en las zonas de riesgo, el hantavirus tiene un impacto importante por la elevada mortalidad de estos cuadros, por el riesgo de que se produzcan brotes y porque no existe un tratamiento específico. Por eso, a quienes viajan a esa zona se les recomiendan las siguientes medidas:

Ventilar durante, al menos, 30 minutos viviendas o cabañas que hayan estado cerradas por mucho tiempo: abrir puertas y ventanas desde el exterior antes de ingresar.

Después de ventilar, colocarse un barbijo N95 con mascarilla de filtrado que cubra la nariz y la boca.

Con el respirador puesto, limpiar los pisos y superficies usando trapos humedecidos en una solución desinfectante de lavandina. Dejarla actuar 30 minutos. No barrer ni pasar la aspiradora para no levantar polvo.

Sellar las posibles entradas de roedores a viviendas y demás construcciones. Contar con sistemas que faciliten la ventilación permanente.

Guardar la comida fuera del alcance de los roedores después de haber alimentado a los animales domésticos, en especial durante la noche.

Mantener la basura doméstica en recipientes cerrados resistentes a roedores.

No dejar envases con agua al alcance de los roedores y mantener protegidas las fuentes de abastecimiento. Beber solo agua potable, envasada, hervida o desinfectada.

Acampar lejos de malezas y basurales.

No dormir directamente sobre el suelo; si es posible, usar carpas con piso o un catre de, al menos, 30 centímetros de altura.

Viajes en avión

Informate con tiempo sobre los requisitos para viajar en avión y de los lugares de destino y de regreso sobre los protocolos COVID-19.

Averiguá qué elementos de higiene están permitidos arriba del avión (por ejemplo, alcohol en gel de 100 ml).

Nunca subas a un avión con síntomas sospechosos de COVID-19 o de otra infección respiratoria o gastrointestinal.

Utilizá siempre el barbijo bien colocado (que cubra nariz, boca y mentón) en los aeropuertos y durante el vuelo.

Como medida general de prevención de infecciones, antes de sentarte, en lo posible, pasá una toallita desinfectante por los apoyabrazos, mesas, cinturones de seguridad. Higienizate bien las manos al terminar; cada vez que toques otras superficies, como ventanillas e interruptores de luz; antes de comer o beber; y luego de haber usado el baño.

Viajes terrestres

Es aún más importante usar barbijo durante los viajes en ómnibus o trenes porque estos medios de transporte no cuentan con el sistema de alta eficacia para filtrar aire de los aviones, que elimina el 99,99% de las bacterias y virus.

Además, en los medios de transporte terrestre, es necesario mantener las ventanillas abiertas para una buena ventilación o usar el aire acondicionado sin que recircule el aire. Tené presentes las mismas recomendaciones de desinfección de superficies con toallitas específicas para este uso y la higiene frecuente de las manos con alcohol en gel.

Viajes en cruceros

Mucha gente reunida en un espacio limitado genera condiciones propicias para la transmisión de la Covid-19 y de la gripe, que se previenen por medio de vacunas y de las medidas vistas más arriba, pero también de infecciones gastrointestinales. Por eso, estas medidas son fundamentales para que el viaje sea saludable:

No abordes al crucero con náuseas, vómitos o diarrea, ni mientras estés enfermo. Si aparecen síntomas al regresar, tampoco asistas a establecimientos educativos ni al trabajo.

En el crucero, es fundamental lavarse o higienizarse las manos con frecuencia.

No tocar barandas, pasamanos u objetos que usa mucha gente. Cuando suceda, higienizarse bien las manos.

Evitá comidas crudas o poco cocidas, en especial, moluscos bivalvos.

Limpiá y desinfectá bien las superficies.

Bebé siempre agua potable.

Si aparecen síntomas, consultá de inmediato con el médico a bordo.

Otras recomendaciones, en especial, para viajes con chicos

Si viajan en auto, los chicos deben ir siempre en sillas de seguridad o con un sistema de retención acorde con la edad.

Para viajes en avión con bebés, solicitar un asiento en primera fila donde por lo general se provee de una cuna colgante para acostarlo. También son apropiados los asientos del pasillo para poder caminar con el niño durante vuelos largos.

Al despegar o aterrizar, los cambios de presión en la cabina pueden provocar dolor de oído. Para evitarlo, mascar chicle sin azúcar, comer un caramelo, beber líquido les ayuda a disminuir está molestia; en los bebés se recomienda amamantarlos, que tomen mamadera o usen el chupete.

En verano es esencial prevenir accidentes en el agua: vigilar siempre a los chicos y hacer actividades seguras para ellos.

Toda la familia debe usar pantalla solar con factor de protección no menor de 15, que se debe aplicar 30 minutos antes de estar al sol y repetir cada 1 o 2 horas, o cada vez que salgan del agua, de nadar o que hayan transpirado excesivamente. Consultar previamente sobre productos adecuados para bebés y niños.

También se recomienda evitar el solo entre las 10 y las 16, y que los niños usen gorro

Llevar un botiquín con una adecuada provisión de medicamentos que necesiten los integrantes de la familia. Es imprescindible contar con un seguro médico.

Supervisar que los niños se laven las manos antes de comer. Darles siempre agua segura. En el caso de un bebé que amamanta es aconsejable continuar con lactancia exclusiva durante el viaje.

Según el destino, es muy importante prevenir picaduras de mosquitos: usar repelentes con DEET (en niños, solo a partir de los dos meses de vida y con 30 % de DEET como máximo; adultos, no usar concentraciones superiores a 50 %); evitar actividades al aire libre temprano a la mañana o durante las últimas horas de la tarde, cuando los mosquitos están más activos; no permanecer por tiempo prolongado cerca de agua estancada, lagos o ríos; dormir en cuartos con mosquiteros en ventanas o puertas, camas o cunas, o con aire acondicionado; vestir ropa de color claro que proteja brazos y piernas; no usar perfume.