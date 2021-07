Vacaciones de invierno: desde PCR negativo hasta el certificado de circulación, todo lo que hay que saber

El lunes comenzó la temporada de invierno en algunas provincias, como es el caso de San Juan y Rio Negro, mientras el resto de las jurisdicciones se prepara para también iniciar sus respectivos recesos, aunque hay algunas cuestiones que los viajeros tienen que saber antes de salir a la ruta o de embarcarse en un avión.

La primera, es que a diferencia de lo que sucedió en el verano, esta vez no habrá incentivo por parte del Gobierno. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, remarcó durante varias entrevistas que la intención del Ejecutivo es mantener la temporada pero desalentar los viajes interprovinciales. No obstante, desde el Gobierno no plantearon restricciones extra e incluso son mucho menores las vigentes que las que había en el verano.

¿Cómo es el cronograma en las provincias? Este lunes, empezó el receso invernal en San Juan y Río Negro. En esas provincias se extenderá hasta el 16 y el 23 de julio, respectivamente. Mientras tanto, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán iniciarán sus vacaciones el lunes 12 de julio, y finalizarán el 23 del mismo mes. En la Ciudad, y las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego tendrán su receso entre el 19 y el 30 de julio. Córdoba y Catamarca están hoy en día cerradas para turismo, pero lo abrirán a partir del 9 de julio.

Hoy en día el único requisito que “recomienda” Nación y que no es obligatorio en todas las provincias es tramitar el permiso de Cuidar Turismo.

Además, de la totalidad de las provincias que suelen tener temporada de invierno, sólo Río Negro, Santa Cruz y Misiones exigen un PCR negativo. Esa restricción, cabe destacar, no se cortó desde que comenzó la temporada de verano. Las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes también lo exigen.

Además, Catamarca, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán piden PCR negativo solo en algunos casos.

¿Y el resto de las provincias? Fuera de las mencionadas, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego solicitarán, como hacían antes, el respectivo permiso en el que tenés que completar fecha, lugar de hospedaje y forma en la que viajás. Ese trámite demora entre 24 y 48 horas en ser aprobado y queda registrado dentro de la App Cuidar.

Pero ojo con esto, hay provincias que todavía mantienen sus respectivos sistemas provinciales de control como es el caso de Río Negro. Esto quiere decir que si tenes pensado irte de vacaciones para allá, vas a tener que descargar la App local. En la página web del Ministerio de Turismo que de dejamos acá (https://www.argentina.gob.ar/circular/turismo) vas a encontrar todas las especificaciones.

La novedad es lo que se denomina “turismo burbuja”, que será una especie de prueba piloto que miran con mucha atención sobre todo en la provincia de Buenos Aires de cara a la temporada de verano entrante. Se trata de un acuerdo de libre circulación que firmaron las provincias de Tucumán, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y Santiago del Estero que entró en vigencia la semana pasada.