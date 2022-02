Vacunación: a quiénes le toca el refuerzo y por qué es incorrecto hablar de cuarta dosis

Desde el 29 de diciembre de 2020, día en que el Gobierno de la Nación dio inicio a la vacunación contra el coronavirus, muchas han sido las informaciones que circularon respecto de la aplicación de las diferentes dosis que dieron y dan en nuestro país para enfrentar al virus.

De hecho, en los últimos días también comenzó a circular la información de que en la Argentina algunas personas recibirán una cuarta dosis, aunque en verdad llamarlo así no es lo correcto en términos técnicos.

Quienes completaron su esquema con una dosis adicional, recibirán un refuerzo.

Para hablar con claridad y precisión, en principio es necesario aclarar que en octubre de 2021 el Ministerio de Salud de la Nación resolvió aplicar una dosis adicional en inmunosuprimidos vacunados con cualquier plataforma y personas de 50 años o mayores que hayan recibido como esquema primario con vacuna inactivada, avanzando a la par con la vacunación de una dosis de refuerzo en la población teniendo en cuenta la exposición y el riesgo de enfermedad grave.

Esto significa que durante los últimos meses hubo quienes recibieron una dosis adicional y quienes, por el contrario, se aplicaron una dosis de refuerzo. Para explicar las diferencias es necesario tener en cuenta que se resolvió la administración de una dosis adicional como parte del esquema primario, cuando la respuesta inmune inicial fuera probablemente insuficiente.

Así, los que recibieron una dosis adicional para completar su esquema, fueron las personas con inmunocompromiso y las personas de 50 años o mayores que hayan recibido un esquema primario de vacuna a virus inactivado (Sinopharm). De este modo, con la adicional, recibieron entonces tres dosis, lo que hizo que su esquema quede completo.

Se siguen aplicando vacunas en nuestro país a pesar de la baja de casos.

Por otro lado, el refuerzo se aplicó en quienes tenían un esquema primario con respuesta inmunológica inicial suficiente, teniendo en cuenta la posible disminución de la respuesta en el tiempo. Se trató en primera instancia del personal de salud, adultos de 70 años y más, y personas mayores residentes en hogares de larga estancia. En estos casos, las personas ya tenían su esquema completo y necesitaban de un refuerzo debido a la disminución de los anticuerpos, la disminución de la efectividad de las vacunas con el tiempo y el mayor riesgo de exposición y función estratégica (personal de salud), así como la posibilidad de desarrollar de enfermedad grave (adultos mayores). Si bien al principio la decisión era para estos tres casos particulares, luego se extendió al resto de los ciudadanos.

Ante estas circunstancias, lo que ahora tienen en mente desde el Ministerio de Salud de la Nación es aplicar un refuerzo para el grupo de personas que todavía no lo recibieron, y son aquellos que tuvieron una dosis adicional en los últimos meses. Según el Monitor Público de Vacunación, se trata de poco más de 3 millones de personas, y no es correcto decir que recibirán "una cuarta dosis de un mismo esquema inicial", porque es verdad se tratará de un refuerzo.

Tres millones de personas se aplicaron la dosis adicional.

"No está en evaluación la 'cuarta' dosis. No es correcto en términos técnicos. Tampoco está en evaluación todavía un 'segundo refuerzo'. Lo que está en los lineamientos técnicos de octubre y noviembre (pasado) es la población objetivo que recibiría un booster (refuerzo). Y entre ellos se incluye a personas que recibieron un esquema inicial de vacunación de tres dosis", explicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Además, aclararon que aún no hay una fecha acordada para comenzar con los refuerzos, pero que a partir de los 4 meses de aplicada su dosis adicional, las personas ya pueden recibirlos. Esto hace pensar que en las próximas semanas ya podrían empezar a darlos en los vacunatorios de todo el país.

Aún así, desde el Gobierno de la Ciudad el ministro de Salud, Fernán Quirós, sí reveló que empezarán a dar los refuerzos en marzo, tarea que podría durar un mes. “La vacunación contra el COVID-19 tiene un esquema primario, la primera y segunda dosis, que son las necesarias para activar el sistema inmune y protegerse contra la enfermedad, esto es así para la enorme mayoría de los ciudadanos. Pero hay ciertos grupos específicos que tienen una respuesta inmunológica menor, ya sea porque están recibiendo quimioterapia, o porque están recibiendo inmunosupresores por estar trasplantado, o porque reciben corticoides, o están en tratamiento de hemoterapia, o padecen una enfermedad que ha dañado su inmunidad, ya sea una enfermedad congénita o adquirida como el VIH”, aclaró.

“Lo que nos toca ahora es dar el refuerzo a ese grupo cuyo esquema primario fue de tres dosis. Es una cuarta dosis que cumple el rol de refuerzo para aquellos que requirieron tres dosis primarias”, cerró.

En cuanto a los que forman parte de la población en general y ya completaron inicialmente su esquema porque fueron vacunados con una dosis (cansino) o dos (Sinopharm, Sputnik-V, etc) y además ya recibieron su refuerzo, aún no está previsto que se aplique un segundo refuerzo, dado a que "no hay evidencia científica nacional o internacional que a día de hoy respalde la necesidad de un segundo refuerzo", agregaron desde la cartera de Salud. De todos modos, no se descarta que a futuro lo reciban.

Al cierre de esta nota, desde el inicio del plan de vacunación se aplicaron más de 91 millones de dosis, de las cuales 40 millones de personas ya tienen el esquema iniciado, mientras que otros 35 millones lo tienen completo. Además, los vacunados con dosis de refuerzo son ya más de 12 millones y los que tuvieron que darse una dosis adicional fueron 3 millones.