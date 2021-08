Variante Delta en Argentina: ya fueron detectados 10 casos no vinculados con viajeros

La pandemia no terminó. Hay que repetirlo hasta el cansancio. La variante Delta de coronavirus no sólo llegó a Argentina sino que también ya hay circulación comunitaria. El Ministerio de Salud informó que se habían registrado 130 casos hasta el 13 de agosto y en el lapso de dos meses. Ahora, una semana después, ya se sumaron 72 casos nuevos y suman 202.

Lo más problemático es que 10 de esos contagios no tienen ningún vino de vinculación con viajeros que volvieron del exterior. Eso plantea un nuevo panorama en el país, tal como ya ocurrió en otros países y que provocó el alerta mundial después de que fueron declara una Variante de Preocupación por las autoridades.

Tras su arribo a Argentina desde Rusia, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó en conferencia de prensa: “Es un gran logro de Argentina que a la fecha tengamos aislados 202 casos, 180 están relacionados con viajes o contactos con viajeros. El resto son personas de un aglomerado en la provincia de Córdoba y hay 10 que no tienen ese nexo”.

Y finalizó: “Eso significa que no tenemos circulación predominante, así que seguimos trabajando para que en cada lugar que se identifique una variante delta, se haga un control más específico”.

Por su parte, un par de horas antes, el titular de la cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak informó: "Detectamos un caso que es de una persona sin nexo de viaje, esto es lo que se llama transmisión comunitaria. Esta persona vive en Lanús, pero trabaja y se contagió en la Ciudad de Buenos Aires, donde desempeña sus tareas laborales".

Y sumó más información sobre el caso: "Esta persona se contagió en su ambiente laboral, donde ha habido otros contagiados, y por búsqueda de screening se encontró a esta persona que tiene la variante Delta. Hay otros dos casos detectados de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que son de transmisión comunitaria, que tienen familiares en el Conurbano y que han tenido contacto estrecho ellos. Estamos intentando encontrar si alguno de estos familiares tiene también la variante Delta. Por el momento no lo hemos registrado”.

Según una investigación de Clarín, el nuevo caso de variante Delta confirmado en Lanús trabaja en la Biblioteca Nacional en el turno nocturno, de 22 a 6. Al parecer, se contagió de un compañero de trabajo al que el test le dio positivo pero su caso no fue secuenciado. Según informaron, los empleados son 10 que comparten el mismo turno y lugar de trabajo.

En contacto con las autoridades de la Biblioteca Nacional se mostraron sorprendidos sobre la noticia. Según el diario, los voceros explicaron que no estaban enterados y que los contagios los tomaba justo en el momento en que están “planificando la reapertura del edificio”.

Por otra parte, los otros dos nuevos casos descubrieron en la Ciudad de Buenos Aires no tienen relación con el del hombre que vive en Lanús y trabaja en la Biblioteca Nacional. De hecho, se informó que están vinculados con los primeros dos casos que se habían detectado en el barrio de Monserrat a fines de julio. Hasta ahora, ya son siete los porteños que están contagiados con la variante Delta y no tuvieron contacto con viajeros.

En la conferencia de prensa, Kreplak lanzó una crítica al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, donde los ciudadanos que regresan del exterior no son aislados en hoteles: "Nosotros hemos logrado, por el momento, no tener casos que no se nos escapen. Hacemos una búsqueda activa en la población, de manera muestral y proporcional, y no encontramos Delta".

Por su parte, el secretario de Salud de la Municipalidad de Lanús, Gustavo Sieli, declaró: “El paciente infectado con la variante Delta de coronavirus no tuvo contacto con ningún vecino de la jurisdicción”.

Y continuó: "Haciendo la investigación epidemiológica nace que estas personas no tuvieron ningún tipo de contacto vecinos de Lanús. Ninguna de las personas del núcleo familiar ha tenido contacto con algún vecino, por el rápido accionar. Los cuatro integrantes de la familia están evolucionando de manera correcta". Y agregó: “El contagiado es un vecino de Lanús oeste, de 39 años, que ya tiene una dosis de la vacuna AstraZeneca desde hace un mes".

Por otra parte, el Ministerio de Salud aseguró: informó: “Entre los casos correspondientes a viajeros internacionales, más del 50% había resultado negativo al ingreso al país y se detectaron luego durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio posterior al viaje, ya sea porque desarrollaron síntomas o porque realizaron la prueba diagnóstica obligatoria al séptimo día de control”.

Desde el Gobierno explicaron también que entre la Semana Epidemiológica (SE) 1 y la 32, es decir entre el 3 de enero y el 14 de agosto, se registraron en el Sistema Nacional de Vigilancia (SNVS) 499 muestras analizadas para la identificación de variantes de SARS-CoV-2 en personas con antecedente de viaje a destino internacional y casos relacionados con la importación, y 3315 muestras analizadas para la identificación de variantes en personas sin antecedente de viaje ni relacionados con la importación.