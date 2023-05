"¡Ve a matarte!": condenaron a diez cadenas perpetuas y 260 años al terrorista que mató a los rosarinos

El 31 de octubre del 2017, una noticia internacional conmovió al país. Cinco rosarinos, que habían viajado a Nueva York para celebrar el aniversario de su egreso, fueron asesinados por el yihadista uzbeko, Sayfullo Saipov. Ahora, el agresor fue condenado a 10 cadenas perpetuas y 260 años de cárcel, luego de que la fiscalía federal de Manhattan solicitara la pena de muerte para el terrorista, quien atropelló y mató a ocho personas en el sur de la isla.

Eran cerca de las seis de la tarde cuando Cecilia Piedrabuena recibió un llamado que le resultó extraño. Era un número privado y dudó en atender. Del otro lado de la línea se encontraba su marido, Ariel Benvenuto, quien había viajado un sábado a Nueva York junto a un grupo de amigos para celebrar el 30° aniversario de su recibida.

El hombre acababa de sobrevivir al ataque de Saipov, un inmigrante legal de Uzbekistán de por entonces 29 años. Cinco de sus amigos no. “Estamos bien Iván, Juan Pablo y yo, lo demás es grave”, alcanzó a decirle Ariel, quien había perdido su teléfono y pudo comunicarse con su mujer gracias a que un policía de Manhattan le prestó el propio. Cecilia no entendía nada. “Esto es terrible, muy grave, un atentado”, le explicó a casi nueve mil kilómetros de distancia.

Había pasado una hora desde que Ariel logró esquivar por poco la camioneta que arrolló a cinco de sus amigos. No entendía nada. Había visto cómo las ambulancias trasladaban a las víctimas. No tenía ni siquiera las llaves del departamento en el que se alojaban. “Era el último de la fila, sintió una acelerada y cuando se dio vuelta vio pasar el camión y les arrancó de al lado a sus amigos. Los encontró a todos tirados, desparramados, desgarrados y no supo más que hacer”, detalló Cecilia.

La mujer le había reconocido años atrás a LT8 que su marido está “como puede”. Al momento del ataque, Ariel se encontraba del lado del cantero central, ubicado sobre la derecha. “Me dijo que la camioneta iba a unos 150 kilómetros por hora. Le pasó a sólo 20 centímetros”.

Si bien pudo evitar el impacto, no tuvo tiempo para poder ayudar a sus amigos. “Los vio muy mal en el pavimento porque literalmente los pasó por encima (la camioneta). Aceleró y los pisó”, contó la mujer. Y fue él quien tuvo que avisarles a todos los familiares, pese al shock, lo que había sucedido.

"En total son diez. Ocho que viajaron de Rosario, un amigo de Nueva York y otro de Boston. La vida los separó por sus profesiones y este era un viaje que planearon. Ariel Erlij fue el que pagó los pasajes a quienes no podían hacerlo", aportó Cecilia. Ariel sufrió sólo una fractura. Del grupo se salvaron, además, Iván Brajkovic, Juan Pablo Trevisan y Martín Ludovico Marro.

La lectura de la sentencia a Saipov se conoció luego de que un jurado rechazara en marzo la pena de muerte. “La conducta en este caso está entre las peores, si no la peor, que he visto”, dijo el juez federal de distrito Vernon S. Broderick, citado por Telemundo. Gabriela Pereya, esposa de Erlij, habló durante la audiencia de sentencia, tildó de "cobarde" a Saipov y dijo que si él realmente quería que Dios “te aceptara y te amara, ve a matarte”. “Este malvado asesino ha destruido tantas vidas”, señaló al borde del llanto Monica Missio, la madre de otra de las víctima Nicholas Cleves, antes de que Saipov fuera sentenciado sin posibilidad de libertad condicional.

Además, la mujer sostuvo que le "repugna" la sólo idea de pensar que Saipov "pueda levantarse todos los días" y su hijo no. "Su barbarie y crueldad me llenan de rabia”, sumó. Frank Decadt, padre de Ann-Laure Decadt, lo miró fijamente a la cara y le dijo que esperaba que “algún día comprenda el grado de horror que ha infligido a tanta gente”. “Nunca podré caminar como tú”, agregó Marion Van Reeth, que perdió las piernas en el ataque.