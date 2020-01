Veinte víctimas fatales cada 24 horas: por qué los accidentes de tránsito son la tercera causa de muerte en la Argentina

Una mujer y sus dos hijos menores murieron al chocar contra un camión en la ciudad santafesina de Esperanza. Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas al chocar de frente con un auto en la ruta provincial 11. Una turista salteña y dos jujeñas murieron tras un choque sobre la ruta 9, cerca de la ciudad de Humahuaca. Tres personas murieron al chocar contra una camioneta en la Ruta Nacional 14. Dos jóvenes murieron y otras cuatro personas resultaron heridas en un choque entre dos automóviles en la ruta provincial 17, a la altura de la localidad cordobesa de Marull. Un hombre murió y otras cinco personas resultaron heridas en un choque entre un automóvil y un micro en la ruta 11. Un joven de 24 años murió y otros cinco resultaron heridos en Potrero de los Funes, en San Luis, al chocar el auto en el que iban contra el muro de contención que rodea al lago de esa localidad.

En los últimos 10 días, cerca de 16 persona murieron en la Argentina a causa de accidentes de tránsito, mientras que alrededor de 20 resultaron heridas por la misma circunstancia. Cada año, en nuestro país mueren entre 19 y 20 personas por día, lo que convierte a los accidentes de tránsito en la tercera causa de muerte en el país después de las enfermedades vasculares y el cáncer.

Según datos de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, en 2018 murieron 7274 personas en choques, y en 2019 la cifra fue apenas menor: hubo 6227 víctimas fatales. Las vidas de las personas que se mueren a causa de choques o siniestros viales, no son solo números. Detrás de cada víctima hay familias que se destrozan, sueños que quedan truncados y un gran problema de la sociedad que permanece sin ser resuelto. Aún así, la importancia que se la da a la cuestión es muy poca, y lo mismo ocurre con la educación vial, que es lo que hoy hace falta en la Argentina para empezar a generar conciencia.

En diálogo con BigBang, Eduardo Bertotti, director del Instituto de Seguridad y Educación (ISEV), explicó que los accidentes de tránsito se dan porque existe una falta de percepción de riesgo tanto en los peatones como en los conductores de los vehículos. “Los accidentes de tránsito tienen que ver con un comportamiento social. Hay una percepción distinta en cuanto al riesgo vial. Si el argentino percibiera el riesgo, lo administraría, pero no lo percibe”, aseguró.

En este sentido, sostuvo que los siniestros viales se dan porque los argentinos tienen una cultura que tiende a no prestarle la suficiente atención al tránsito en las calles, por lo que es necesario que se empiece a trabajar en una buena educación vial, algo que hoy en día no se da.

"Hay un desafío con las generaciones futuras, pero también son importantes las generaciones actuales. Muchas veces discutimos si es necesario el control o la educación, pero son necesarias ambas, la primera para los usuarios actuales, y la segunda tiene que ver con que hay trabajar en las generaciones futuras”, indicó Bertotti.

Además, explicó que en la Argentina hay una tendencia a naturalizar el siniestro, y eso es algo que ocurre cuando las personas pasan por al lado de un accidente, y en lugar de sorprenderse, lo toman como algo que pasa todos los días. "Los accidentes de tránsito son básicamente un problema de cultura, te das cuenta que es así cuando lo contrastás con otros países que tienen muchas menos víctimas pero mucha más actividad en calle”, comentó.

“Estos temas tienen que ser políticas de Estado. Del 2010 al 2013 se hizo una tarea que admiré en educación vial, con una enorme bibliografía y con programas de educación muy serios. Eso hay que retomalo, porque a partir del 2014 esa actividad ya cayó mucho, así que por esa línea hay que continuar. El problema es que el tema de educación va a dar resultados dentro de muchos años y no es atractivo políticamente”, se lamentó.

Según el director de ISEV, los elementos infractores son los que llevan a que un accidente se produzca, y esos elementos tienen que ver con todas aquellas cosas que no haríamos mientras llevamos a cabo una situación de riesgo, como puede ser usar el celular mientras cortamos verduras con un cuchillo.

Los números que duelen

En base al análisis de siniestralidad que realizaron desde el Instituto de Seguridad y Educación, además de quedar registrado que hubo un aumento de accidentes de tránsito durante 2019 con respecto a 2018, también se pudo determinar que en el último año hubo 852 muertos viales menores de 15 años, mientras que se contabilizaron 48.180 heridos graves, de los cuales un tercio de ellos quedarán con discapacidades permanentes.

Del mismo modo, en 2019, 1 de cada 3 accidentes involucró a una moto, mientras que 9.782 siniestros viales graves fueron “solitarios”, es decir que se protagonizaron por un solo vehículo en vuelcos, despistes o impactos contra objetos rígidos, lo que da cuenta de una alta distracción de los conductores por diferentes factores.

Análisis de Siniestralidad Argentina 2019-2018 ISEV

Por su parte, Mario Funes, docente y capacitador de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, sostuvo en comunicación con BigBang que los accidentes de tránsito en nuestro país se dan porque "solemos poner las urgencias sobre lo importante", y cuando eso pasa, los riesgos se multiplican.

“El valor vida es un valor poco cuidado, está supeditado a las urgencias. Conducimos como vivimos, y hay una falta de cultura donde el espacio parece de nadie y es de todos. Los accidentes también se producen por una falta de educación a la que hay que agregarle la ausencia de políticas de estado que no resuelven esta falta”, indicó.

Sobre esto, comentó que lamentablemente un gran porcentaje de las víctimas de siniestros viales son personas jóvenes, por lo que es importante que ya desde la casa, los padres les expliquen a sus hijos dónde están los riesgos para poder evitarlos. Por esto mismo, el capacitador sostiene que a pesar de que tiene que haber un cambio paradigmático en la sociedad, también es importante que en las escuelas los chicos tengan ya desde pequeños materias que se relacionen con la seguridad vial, algo que ya está establecido en la Ley 27214, pero que no se aplica.

Además, Funes resaltó que, según el análisis que hizo Luchemos por la Vida, muchas víctimas fatales fueron peatones, y esto tiene que ver con que el conductor, en general, no cuida al más débil. “Todo conductor es un peatón, porque en algún momento dejamos el auto. Los peatones son los más vulnerables, y son vulnerados por los conductores que después son peatones”, dijo, aunque también agregó que suele ocurrir que el peatón comente infracciones a la hora de salir de su casa, como por ejemplo cuando cruza por la mitad de la calle sin respetar la senda peatonal.

Usar el cinturón ahorraría mil muertes por año

“Las distracciones con el celular generan muchas situaciones de accidentes, pero el dato del uso del cinturón se menciona muy poco, si todos los usuarios lo usaran, nos ahorraríamos 1000 muertes por año. Estas son cosas que deben ser tratadas en la familia, más allá de las políticas públicas. Son conductas que se naturalizan y no se asumen como peligrosas”, agregó.

En este sentido, el docente comentó que la mayoría de los accidentes de tránsito se producen por errores humanos, aún cuando la realidad es que la persona controla al auto, y no al revés. "El conductor es el que tiene que tomar la decisión de decir 'no salgo', 'reduzco la velocidad' y demás cuestiones. Los accidentes de tránsito no son fatalidades, tienen causas y son evitables”, cerró.