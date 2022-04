¡Vení, ET; te presentaremos batalla! La advertencia de Oxford sobre una inminente invasión alien

Científicos de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, advierten que el plan de la NASA de enviar un mensaje al espacio con información precisa sobre la Tierra y los seres humanos podría tener consecuencias imprevistas y sumamente peligrosas, incluida una posible invasión de especies alienígenas.

Esta misiva, que se conoce como ''Beacon in the Galaxy" (BITG), fue escrita en una codificación binaria considerada un lenguaje universal y está pensada para establecer contacto con vida extraterrestre, según publicó el diario británico The Telegraph.

La NASA incluyó en ella datos como la posición de la Tierra en el sistema solar, la composición química del planeta y sus representaciones gráficas, así como el ADN e imágenes digitalizadas de seres humanos. La señal pretende emitirla desde el conjunto de telescopios Allen del Instituto SETI en California, Estados Unidos, y el radiotelescopio FAST de China.

Anders Sandberg, investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford, fue uno de los principales detractores de esta cuestión ya que consideró que esa transmisión podría ser muy arriesgada, ya que, en el caso poco probable de que una civilización alienígena reciba el mensaje, su respuesta podría no consistir únicamente en un saludo amistoso.

En declaraciones al mencionado medio, Sandberg dijo que entregar detalles como la ubicación de la Tierra y los datos de ADN podría ser arriesgado, independientemente de lo pequeña que sea la probabilidad de que haya vida extraterrestre.

Además aseguró que, aunque la probabilidad de que el mensaje llegara a una civilización extraterrestre era baja y el riesgo como el beneficio potencial eran igualmente pequeños dada la dificultad de atravesar vastas extensiones del espacio interestelar, "tiene un impacto tan grande que hay que tomárselo bastante en serio".

Según él, el "factor risa" que rodea a la búsqueda de inteligencia extraterrestre hace que "mucha gente se niegue a tomar en serio cualquier cosa relacionada con ella. Y es una pena, porque se trata de algo importante", agregó en declaraciones al mencionado medio.

Otro científico del FHI en Oxford, Toby Ord, sostuvo que antes de transmitir señales al espacio debería organizarse un debate público. "No me parece un momento oportuno para dar pasos activos hacia el contacto", afirmó Ord, que recalca la falta de consenso en la comunidad científica sobre la proporción de civilizaciones pacíficas y hostiles en la galaxia.

Por su parte, los investigadores del proyecto BITG alegan que una especie alienígena lo suficientemente avanzada como para lograr la comunicación interplanetaria "muy probablemente habría alcanzado altos niveles de cooperación entre ellos y, por lo tanto, sabrá de la importancia de la paz y de la colaboración".

Sin embargo, el bioeticista y futurista canadiense George Dvorsky descartó esa teoría como un "viejo tropo" e insiste que se puede pensar en una "multitud de escenarios" en los que extraterrestres malintencionados siguen suponiendo una amenaza, según publicó RT.