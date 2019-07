Para Macri, el mayor éxito económico de su gestión es “que no haya explotado la bomba del todo”

En una entrevista con Marcelo Longobardi en la CNN en Español, el presidente Mauricio Macri afirmó que “el mayor éxito económico es que no haya explotado la bomba del todo, y que la hayamos podido desarmar de a poco”. El mandatario sostuvo que “Argentina no va a defaultear” porque tiene una “deuda baja respecto de su PBI”. Según explicó, hay países que están “muchísimos más endeudados y no tienen un riesgo de default”.

Por otro lado, disparó duras críticas hacia el sindicalismo opositor y sostuvo que en las próximas elecciones está en juego la “mismísima democracia”. “Los argentinos no vamos a volver atrás porque estuvimos en un estado predemocrático y hoy justamente, en esta elección, lo que confirmamos es que todo lo que vamos a construir es a partir de la libertad. Volver atrás generaría un rechazo universal del mundo”.

Vidal, contra Kicillof: “En esta elección no se elige ministro de Economía”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, volvió a apuntar a su rival, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una entrevista en el programa Debo Decir. “¿A qué vamos a volver? ¿Esa es la propuesta de futuro? Los setenta se terminaron con lo terrible y dramático que tuvieron”, aseguró. “Esta es una elección en la provincia de Buenos Aires donde no se elige ministro de Economía, sino gobernador”, agregó.

“El gobernador se tiene que abocar por supuesto a un plan productivo propio en el marco de esas políticas nacionales, pero tiene que resolver los problemas de los hospitales, las escuelas, a pelearse contra el narcotráfico. Esa es la tarea de un gobernador”, disparó Vidal, que afirmó que las políticas macroeconómicas que definen empleo e inflación las define el presidente con su ministro de Economía.

Alberto Fernández defendió a Kicillof: “Tengo la mejor opinión de Axel, no es un ignorante”

La semana pasada Axel Kicillof fue blanco de las críticas del oficialismo, aunque también recibió fuego amigo, con cuestionamientos del economista Guillermo Nielsen, muy cercano a Alberto Fernández, que ayer le bajó el tono a los dichos. “Tengo la mejor opinión de Kicillof, si algo está lejos de él es la ignorancia”, señaló.

El candidato a presidente del Frente de Todos indicó que la disputa entre Nielsen y Kicillof “debe ser una rencilla de economistas”, y sostuvo que no tiene “referentes económicos”, ni un ministro definido en caso de convertirse en el próximo presidente desde el 10 de diciembre.

Comienza la cumbre del Mercosur y Macri se mostrará en campaña con Jair Bolsonaro

Desde hoy y hasta el miércoles se llevará a cabo la cumbre de presidentes del Mercosur, que contará con la presencia de mandatarios mañana y pasado en la provincia de Santa Fe. Allí anunciarán que los países que integran el bloque alcanzarán un acuerdo para eliminar el cobro del roaming, es decir, sin tener que pagar adicionales, tal como ocurre en Europa.

El plato fuerte de la cumbre será el encuentro entre el presidente Mauricio Macri y su par de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que este fin de semana respaldó la reelección de Macri, al afirmar: “No quiero que Argentina siga la línea de Venezuela, por eso apoyo la reelección”.

Mañana se conoce la inflación, pero las consultoras anticipan que sigue a la baja

El Indec difundirá mañana los datos de la inflación oficial de junio, que para los economistas será de entre el 2,6 y el 2,7 por ciento, apenas por debajo de los índices de mayo, cuando fue del 2,7. La tendencia continúa a la baja, gracias a la calma cambiaria con un dólar que por ahora continúa estable y sin aumentos tarifarios.

El pico más alto en lo que va del año fue del 4,7 en marzo y desde entonces la inflación fue a la baja. Para las consultoras que integran el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central la proyección inflacionaria de 2019 continúa en torno al 40 %.

Wimbledon: Federer cayó ante Djokovic en una final histórica de cinco horas

El suizo Roger Federer perdió ante el serbio Novak Djokovic la final de Wimbledon por 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 y 13-12, en lo que fue la final más larga en la historia del torneo británico, que se extendió por cuatro horas y 57 minutos. “No sé si perder por un triple 6.2 es mejor que esto. Al final no importa, puede que te sientas más decepcionado, triste o enfadado. No sé lo que siento ahora, solo que fue una increíble oportunidad perdida”, dijo Federer.

Formosa: detuvieron a dos policías por violar a una joven de 18 años en una pensión

Dos efectivos de la policía provincial fueron detenidos acusados de violar a una joven de 18 años en el interior de una pensión. Además, investigan si un tercer uniformado participó del hecho como entregador. La víctima relató que fue hasta la vivienda, que tomaron bebidas alcohólicas y que cuando intentó salir estaba encerrada. Luego le quitaron el celular y la abusaron. Pudo escapar después y pedir ayuda a vecinos de la zona.