VIDEO| El dramático momento en el que el menor de 14 años atropelló y mató al ciclista

El terrible hecho en el que un menor de 14 años que le robó el auto a sus padres, atropelló y mató a un hombre que circulaba en bicicleta quedó registrado en un video captado por una cámara de seguridad.

Allí se puede ver la secuencia del impacto, por el que también sufrió algunas heridas el hijo de 5 años de la victima.

La madre del adolescente relató que en la tarde del sábado su hijo tomó el auto familiar, un Fiat 147 Spazio, sin permiso. Por razones que todavía se investigan, perdió el control al llegar a la esquina de las calles Tomas Valle y Jorge Newbery, en el partido de La Matanza y chocó a Ramón Lisandro Aranda Teves, de 47 años, y su hijo, de 5.

Efectivos de la Comisaría 2° de González Catán y del Comando de Patrullas del Sur de la Policía Bonaerense, llegaron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre y las heridas que presentaba el niño, por lo que llamaron a una ambulancia que lo trasladó hasta el hospital Simplemente Evita.

El menor de 14 años que manejaba el Fiat fue detenido y enviado a un centro de menores en la zona de San Martín, luego de un pedido de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 a cargo del fiscal Marcelo Germinario. Se le abrió una causa por homicidio culposo y lesiones culposas aunque es inimputable por su edad.

La familia del menor se enfrentó a la familia del fallecido.

En el lugar de los hechos, mientras tanto, la familia de la víctima increpó con dureza a la madre del adolescente. "Lo único que pido es justicia. Si no paga su hijo, que pague el padre. Mis sobrinos se quedaron solos y su hijo salió a matar", le espetó frente a las cámaras de televisión el hermano de Aranda Teves.

"Mi hijo hizo una locura", respondió la mujer. "Recién ayer se dio cuenta. Él nunca vio al señor y estaba en shock. Agarró el auto sin permiso, volvió, dijo que iba a guardarlo y después se fue a dar otra vuelta. Él me dijo que iba a dar una vuelta. Es un nene, no se dio cuenta".

"Su hijo salió a matar, no lo defiendan más", remarcó a su vez el hermano del fallecido. "El auto es un arma. Mientras mi hermano está muerto, su hijo está en la comisaría con una custodia. A mi hermano no me lo devuelve nadie. Yo tengo un hijo de 17 años y no le doy el auto, no me lo roba porque le enseño lo que tiene que hacer. Que se haga cargo", agregó por último.