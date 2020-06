VIDEO | Explotó un caño de agua que inundó todo el edificio de Torneos en Balcarce

La sede de Torneos, anteriormente conocida como TyC o Torneos y Competencias, ubicada en Balcarce al 520, quedó completamente sumergida en el agua durante la tarde de este miércoles debido a la rotura de un caño de la red de agua que transformó a la productora en una de las tantas maravillas que tiene el mundo, al estilo de las cataratas del Iguazú.

Decenas de oficinas terminaron inundadas y el edificio tuvo que ser desalojado debido a la intensa y abundante cantidad de agua que caía por las escaleras y transformó a la sede fundada por el paraguayo Carlos Ávila en 1982 en un lago. Dotaciones de bomberos trabajan en el lugar en su afán de controlar el agua y preservar la cantidad de documentos, archivos y material que se guardan en el lugar.

El edificio de Torneos está bajo el nivel de la calle por lo que el agua que corre desde Venezuela inundó el lobby del lugar y toda la planta baja. Desde 1992 y hasta el 2009, Torneos (por entonces TyC) fue el titular de los derechos de la televisación del fútbol argentino que comprendida los torneos de Primera División (Apertura y Clausura) y la Primera B Nacional.

Actualmente, la empresa es dueña de la revista El Gráfico, el 50 % del canal TyC Sports (el otro 50 % pertenece a Clarín) y tiene a su cargo la producción del canal Fox Sports Latinoamérica para el Cono Sur. En 2017, Alejandro Burzaco, ex CEO de la empresa Torneos, vendió el 20% de la compañía que todavía estaba en su poder, sumergido en el escándalo FIFAgate.

Los compradores fueron otros dos accionistas, DirecTV y la familia Nofal. Entre ambos mantienen el gerenciamiento y la conducción de la empresa. De aquel momento que no fue revelado, la Justicia de Estados Unidos retuvo US$ 10 millones de esa transacción, de los cuales US$ 3,3 millones fueron usados por Burzaco para pagar sus gastos y los honorarios de sus abogados.

Cabe recordar que por el entonces máximo ejecutivo de Torneos SA movió 370 millones de dólares a través de una red de sociedades montadas en varios paraísos fiscales para obtener los derechos televisivos de la Copa Libertadores durante 14 años.

En aquella oportunidad, Burzaco había dejado su rol y la gestión de la empresa desde mayo de 2015, fecha en la que estalló el escándalo de corrupción en el fútbol conocido como FIFAgate. En diciembre de 2016, Torneos firmó su propio arreglo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que "acordó no acusar a Torneos sobre la base de su cooperación plena y sustancial".

El juicio por el FIFA Gate se desarrolló sobre el final de 2017 y Burzaco debía recibir su sentencia debía el 21 de febrero pasado, primero y, luego, el 21 de agosto de 2019. Luego de ambas postergaciones, el veredicto de la jueza debía conocerse este 20 de febrero. Pero la defensa del ex CEO pidió, otra vez, seis meses más de prorroga que fue concedido.

De esta manera, desde los tribunales de Brooklyn, Nueva York, se anunció que la sentencia de Alejandro Burzaco fue aplazada en el marco del juicio por el FIFA Gate, mientras que el empresario argentino sigue en Estados Unidos aguardando oír su condena.