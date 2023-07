Villa, acorralado por Boca: la FIFA definirá su futuro y si acepta su plan para escapar a Arabia

Sebastián Villa se volvió un problema para Boca, con la diferencia de que antes el clib jugaba a no hacerse cargo de lo que sucedía en la Justicia y ahora, condena mediante en la causa por violencia de género, las cosas cambiaron por completo. En las últimas horas, la ahora tensa relación entre el futbolista y el club se tornó más compleja después de que el condenado se considerara un "jugador libre", pese a que su contrato sigue vigente.

La primera decisión de Villa que complicó el vínculo con los directivos del club fue el viaje a Colombia que realizó de forma inconsulta para aferrarse a sus allegados luego de la condena por la denuncia que radicó su ex pareja, Daniela Cortés.

Y es que, el mismo día del veredicto, desde el club Xeneize comunicaron la decisión de apartar al delantero en caso de ser condenado, por más que cuente con un contrato hasta diciembre del 2024. De esa manera, sin hacer declaración alguna, se presentó el tres de junio en el club y quitó sus pertenencias sin dar aviso de lo que haría en su futuro.

Pero, según informan desde Boca, en ningún momento se lo autorizó a viajar hacia su país de origen, así como tampoco quedarse todo el tiempo que se quedó.

Desde ese entonces, Villa presentó una petición de trabajo en la Justicia, en la cual aseguraba que si el club no lo reincorporaba en el plazo de cinco días, él se consideraría libre. La respuesta del club no se hizo esperar: no sólo rechazaron su pedido, sino que además le exigieron que volviera a la Argentina.

Incluso, se le aclaró que la decisión de separarlo del plantel profesional fue del entrenador, Jorge Almirón. Además, remarcaron que Villa "no estaba autorizado" por la dirigencia a viajar a Colombia.

Lejos de presentarse a entrenar de manera diferenciada, el deportista de 27 años volvió a la carga y decidió considerarse como un futbolista libre. ¿Qué quiere decir esto? Ante la Justicia, Villa considera que no pertenece más a Boca y tiene el pase en su poder para ir a cualquier equipo que lo acepte.

Sin embargo, el club que tiene a Jorge Ameal como presidente fue muy contundente: Boca alegó que su ex estrella está incumpliendo con todas las pautas de su contrato y que a partir de este accionar recurrirán al departamento de legales para enviar una demanda a FIFA en su contra.