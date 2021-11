Violencia machista: 8 de cada 10 mujeres recibieron fotos de genitales sin su consentimiento

Todos conocemos a alguna mujer que, lamentablemente, nos contó que sin pedirlo, sin su consentimiento, recibió una foto en su teléfono de los genitales de un hombre. De hecho, una encuesta reciente de la Fundación Avon, que fue presentada hoy, estableció que ocho de cada diez mujeres recibieron alguna vez este tipo de contenido sin que lo hubieran solicitado. A esto se le suma que además el 70% de las mujeres entrevistadas consideró que fue presionada para enviar fotos intimas.

La encuesta encargada a la consultora Gentedemente contó con la participación de 1.631 mujeres de toda la Argentina de entre 18 y 54 años que respondieron al formulario publicado en Facebook e Instagram. Los resultados muestran que casi el total de las encuestadas está de acuerdo en que se puede decir que "no" incluso en el marco de una relación establecida (97%) y que el consentimiento otorgado en una ocasión no es permanente (96%); pero una de cada cuatro también considera que no es necesario reiterar el consentimiento de forma explícita en el marco de un vínculo de pareja.

En ese sentido, aunque nueve de cada diez estuvo de acuerdo en que el consentimiento tiene que ser claro, directo y explícito; el 42% admitió que podría quedar por sobreentendido a partir del contexto o ser implícito. Al respecto, el informe señala que la idea de que el consentimiento puede ser implícito crece a medida que disminuye el nivel educativo; y seis de cada diez mujeres que no terminaron el secundario adhieren a esta manera de pensar.

Cuando se aplica al mundo digital, la idea de consentimiento polariza: mientras que para 39% las reglas son las mismas que en lo presencial, el 48% sostiene que las reglas son diferentes y esa proporción aumenta entre las madres.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En lo que refiere al envío de cualquier contenido sexual, el 76% declaró asegurarse del consentimiento de quien lo va a recibir, aunque una proporción similar dijo haber recibido contenido similar sin haber manifestado su aprobación.

De igual modo, ocho de cada diez encuestadas estuvieron de acuerdo con la idea de que publicar una foto sexy o mostrando el cuerpo no habilita a comentarios o mensajes sexuales sobre la misma, aunque a medida que aumenta la edad entre las entrevistadas es más frecuente la idea de que ciertas publicaciones otorgarían un consentimiento de manera implícita.

Prácticamente, todas las mujeres encuestadas testimoniaron haber padecido alguna de las situaciones medidas, con niveles de prevalencia altos: seguidores que reaccionen sistemáticamente con likes y comentarios a muchas fotos o posteos a pesar de la falta de respuesta (84%); recepción de mensajes, memes o emojis con contenido sexual o doble sentido considerados fuera de lugar (80%); imágenes con contenido sexual desubicados (79%); envío de nudes no pedidas o no habilitadas (75%); comentarios subidos de tono sobre una foto publicada (68%), insistencia o presión para enviar una foto íntima incluso después de haber dicho que no (71%).

El estudio también da cuenta de la alta incidencia de conductas de control tales como que sus parejas revisen sus cuentas de email o redes sociales sin permiso (51 %), que exijan las claves de ingreso (21%), que compartan imágenes íntimas de la encuestada sin permiso (13%) o que la amenacen con hacerlo para forzarla a algo (10%). Por otro lado, casi 6 de cada 10 mujeres opinaron que la pandemia intensificó estas situaciones.