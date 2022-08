Viruela del mono: Vizzotti pidió estar atentos a "lesiones leves" y en EE.UU declararon la emergencia sanitaria

Si bien no se trata de una pandemia como la del coronavirus, la viruela del mono sigue creciendo y aparecieron en distintos países del mundo y, debido a su importancia, en las últimas horas la ministra de Salud Carla Vizzotti, en una reunión con la Red Argentina de Periodismo Científico (RAdPC), alertó sobre los cuidados que hay que tener respecto a esta enfermedad.

"La particularidad que tiene esta emergencia sanitaria mundial es que sucede después de una pandemia, entonces es muy importante poder comunicar bien lo que está ocurriendo y aplicar las lecciones aprendidas de la pandemia por coronavirus", inició en su discurso.

Y continuó: "No todas las emergencias son iguales, no todas las enfermedades son iguales y estamos frente a un escenario completamente distinto a la Covid, aunque la información también es dinámica". En este sentido, la especialista aclaró que todavía no se cuenta con todos los datos necesarios para saber por qué este virus se expandió de manera tan rápida a distintos lugares del planeta.

Sobre esto, la directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, comentó que en Argentina se diagnosticaron 37 casos de viruela símica, de los cuales el 98,9% son varones jóvenes y la mayoría reportó haber tenido sexo con otros hombres.

"Es importante entender que el contagio se produce a través del contacto físico con una persona infectada, no tiene que ver la orientación sexual o la identidad de género y esto es muy importante porque si no aquellas personas que no son hombres que tienen sexo con hombres van a pensar que no se pueden contagiar y esto no es así", aseguró Vizzotti.

Además, aclaró que la enfermedad se reporta de una manera diferente a las típicas fotos e imágenes que circulan en los medios de comunicación y redes sociales, donde se ve a personas llenas de vesículas, lo cual no ocurre necesariamente así. "Lo que estamos viendo son pocas lesiones, en muchos casos localizadas en la zona genital o alrededor del ano pero también en otras partes del cuerpo", agregó.

En este sentido, mencionó que es importante que las personas se "automonitoreen y no busquen muchas lesiones, sino más bien lesiones leves y pocas, las identifiquen precozmente y se acerquen a un centro de salud para hacer la consulta y minimizar los contagios".

Qué hacer en caso de sospecha

Si la persona cree que se contagió, o si ya tiene un diagnóstico confirmado, debe aislarse hasta que se caigan las costras de las lesiones, ya que el período de contagio va desde el comienzo de los síntomas hasta ese momento; mientras que la incubación (período entre el contacto y la aparición de las lesiones) va desde los 4 a los 21 días.

Sobre esto, Rearte recordó que los convivientes con una persona con diagnóstico de viruela símica deben evitar mantener relaciones sexuales de cualquier tipo con la persona infectada, también caricias, besos y abrazos hasta que las costras se hayan caído y no compartir vasos, ropa, sábanas, toallas o cubiertos. Y sostuvo que, de los casos que se dieron en Argentina, "las personas convivientes que siguieron estos protocolos no se infectaron".

La emergencia en Estados Unidos

Por fuera de que en Argentina los casos aún son pocos, el Gobierno de Estados Unidos declaró este jueves la emergencia sanitaria nacional por el brote de viruela del mono que vive el país, en el que ya se han registrado miles de contagios aunque, afortunadamente, ninguna muerte.

”Estamos preparados para llevar nuestra respuesta al siguiente nivel”, explicó este jueves el secretario de Salud de EE.UU, Xavier Becerra, en una llamada con periodistas. “Animamos a todos los estadounidenses a que se tomen en serio la viruela del mono y que se responsabilicen para ayudarnos a hacer frente a este virus”, añadió.

La viruela símica fue declarada emergencia sanitaria internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 23 de julio pasado. Hasta ahora, se han reportado 22.054 casos y 11 muertes en 85 países en 6 regiones.

En lo que respecta a América, en los últimos siete días se notificaron 6.785 casos en 19 países o territorios, la mayoría en Estados Unidos, Brasil, Perú y Canadá.