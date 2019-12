Viveza criolla: Despegar ya está cobrando el recargo del 30 por ciento al dólar turista aunque todavía no se promulgó la ley

Hecha la ley, pero no promulgada, hecha la trampa. La empresa de búsqueda de pasajes de avión y paquetes turísticos Despegar empezó desde hoy a cobrar el impuesto al 30% a las compras realizadas con medios electrónicos a las compras en moneda extranjera. Sin embargo no sólo ese artículo de la ley de Solidaridad, sino todo el texto no fue promulgado aún por lo que no entró en vigencia.

Es decir que la empresa se encuentra cobrando un tributo que todavía no es aplicable. “Según el artículo 87 de la Ley, el impuesto es de aplicación desde la hora cero del día de su publicación en el Boletín Oficial, es de conocimiento que la ley se publicará hoy. Si eso no llegase a suceder y se adquirió algún producto se realizará devolución”, fue la respuesta oficial que la empresa se encargó de difundir en su cuenta de Twitter ante la queja de miles de usuarios que vieron como los pasajes que querían comprar ya tenían ese gravamen calculado.

según el artículo 87 de la Ley, el impuesto es de aplicación desde la hora cero del día de su publicación en el Boletín Oficial. Estamos trabajando contra reloj para poder cumplir con la ley adecuando nuestros sistemas, en el entendimiento de que se publicará hoy. — Despegar Argentina (@DespegarAr) December 23, 2019

La normativa que fue aprobada con un trámite exprés en el Congreso establece que todas las compras con tarjeta de crédito, débito y con otros medios electrónicos de pagos en divisa extranjera tendrán un recargo del 30%. Las que sean mediante débito de no haber dólares en la cuenta que se tienen que debitar el pago se cobrará dos veces ese mismo impuesto ya que también se gravó con un 30% la compra de divisa extranjera. Es decir que primero se cobrará un 30% por la compra de la divisa y después un 30% sobre ese monto por la utilización de un medio electrónico de pago.

La medida que envió al Congreso el presidente Alberto Fernández apunta a buscar reducir los US$ 5.000 millones que se gastaron en lo que va del 2019 en plataformas del exterior y en viajes. De ese monto sólo un 30%, según explicaron fuentes del BCRA a BigBang, corresponde a gastos realizados en viajes, ya sea alojamiento, pasajes o viáticos.