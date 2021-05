Vizzotti sobre Almeyda y la “falsa” compra de vacunas: “La buena intención de alguien no se condice con el marco legal”

Mientras la campaña de vacunación contra el coronavirus sigue adelante a nivel nacional. Algunos opositores, principalmente de Juntos por el Cambio, quieren aprovechar la pandemia para sacar rédito político. Otros, incluso, han ido más lejos y promueven una falsa teoría: que los privado compren más vacunas. Algo que no se puede realizar en ninguna parte del mundo.

En ese sentido, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, salió a realizar diversas aclaraciones. La primera estuvo vinculado al caso del ex futbolista Matías Almeyda, que hace poco y aún dolido por la muerte de su padre por COVID, afirmó en una entrevista que había intentado comprar dosis para toda la ciudad de Azul y que fue rechazado por un funcionario.

“Con Almeyda no pasó nada de lo que se dice que pasó”, dijo Vizzotti. Y completó: “Es muy importante remarcar que, ante una situación personal que genera este impulso de ayudar y que tuvo buena intención, no se condice con los marcos legales de lo que es la compra de medicamentos o vacunas, y todo lo que es el registro, autorización e importación”.

En ese sentido, la ministra de Salud afirmó: “Una cosa es una buena intención, no solo de un particular sino también de privados, y otra cosa es un marco legal donde la industria farmacéutica, tanto pública como privada, está vendiendo a Estados porque es una situación inédita a nivel mundial”.

Mientras los dichos de Almeyda fueron aprovechados por funcionarios de Juntos por el Cambio y hasta por allegados al propio el intendente de Azul, Hernán Bertellys, que aseguró que espera las vacunas para la población de dicha ciudad, Vizzotti aclaró cómo se realiza la importación de dosis: “Dentro del marco de la importación de vacunas porque se tiene que saber de dónde vienen, tener una trazabilidad y presentar toda la información. No hay ninguna persona o privado, que no sea una farmacia o droguería, que pueda comprar ningún medicamento, ni antibióticos. No es que una persona puede llamar a un laboratorio e importar vacunas”.

Hace más de un mes, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró: “Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también. No está prohibido en Argentina”. Sobre ese tema, la ministra explicó: “Lo que dijo Cafiero es que las provincias pueden comprar, no privados. Lo que dice la ley es que pueden las provincias y los privados, pero no cualquier privado, no puedo ir yo a comprar. Tiene que ser una droguería o a través de una droguería. Eso es así”.

Y sumó más información al respecto: “En la ley no se especifica la prohibición de compra de las provincias, todo lo contrario, se las exime de impuesto. La ley no habla de privados, no los prohíbe, pero los privados no son una persona que con la mejor buena voluntad del mundo se acerque a traer una vacuna. Eso es un marco legal. Que no esté prohibido, no implica que pueda ir cualquier privado a comprar”.

Hace poco tiempo, el ex futbolista de River contó sobre la supuesta compra de vacunas: “Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”.

Por supuesto, fue imposible que la donación de vacunas contra el COVID-19 se hiciera realidad. En ese sentido, Almeyda confesó: “Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población”.

También reflexionó sobre el negocio que podría tejerse detrás de la venta de dosis: “El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima”.

La campaña de vacunación y la tercera ola en Argentina

Por otro lado, Vizzotti advirtió que el Gobierno Nacional apunta a finalizar la vacunación de todas las personas de riesgo de todas las edades para el próximo mes: “Se trabaja fuertemente para que antes de que termine junio toda la población objetivo haya recibido al menos una dosis de vacuna contra COVID-19”.



Y agregó que tras las medidas sanitarias dictadas por el presidente Alberto Fernández hubo una baja en los contagios: “Se detuvo el crecimiento exponencial de casos, pero estamos viendo sobre todo en AMBA, una tendencia al descenso y necesitamos que eso se profundice y se acelere”.





Por otro lado, Vizzotti hizo un análisis de la tendencia epidemiológica del coronavirus en nuestro país e informó los avances del Plan Estratégico de Vacunación COVID-19 y los desafíos de la prevención de enfermedades respiratorias en el contexto de la pandemia.



La funcionaria aseguró que Argentina atraviesa “la tercera ola” de la pandemia y dijo que “atravesamos una situación particular con un aumento exponencial de casos muy importante y rápido, y eso superó el máximo de casos del año pasado y tensionó muy rápido el sistema de salud”.



“Las primeras medidas fueron muy específicas y la segundas más intensificadas, especialmente en los lugares donde se identificaba un alto riesgo por la posibilidad de que ese crecimiento exponencial que siguió sucediendo en el arranque no fuera suficiente y arriesgarnos a desbordar el sistema de salud”, comentó la ministra.



Pero sumó que “todavía tenemos tensión en el sistema de salud, en el AMBA, el epicentro de la pandemia, y también está aumentando en otras provincias donde la primera ola había sido menor”. Y agregó sobre el estado del personal de salud: “Tenemos un equipo de salud vacunado y más entrenado, pero también cansado. También tenemos un sistema de salud mucho más robusto, hemos podido hacer frente a un escalón en la curva más alto”.

Por otra parte, comentó que el Gobierno Nacional compró 400 respiradores más. Estamos distribuyendo 200 respiradores más, aparte de los 3.682 que se distribuyeron desde 2020 hasta hace dos semanas”, aseguró la ministra.



Sobre los avances del plan de vacunación, la ministra sostuvo que “se trabaja fuertemente para que antes de que termine junio toda la población objetivo haya recibido al menos una dosis de vacuna contra COVID-19”.





En cuanto a las coberturas por grupo de edad, detallo´que el 74,8% recibió al menos una dosis de vacuna entre los mayores de 80 años, el 82,6% de los de 70 a 79 años recibieron una dosis, mientras que el 70,8% de 60 a 69, fue vacunado con al menos una dosis.



Vizzotti habló también del impacto de la vacunación en la disminución de las formas graves y la mortalidad, al dar cuenta de un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que mostró que el 5,4% de las personas internadas en terapia intensiva habían recibido 1 dosis de vacuna, y menos del 1 por ciento habían recibido las 2 dosis, mientras que todo el resto no estaba vacunado.



En relación a la llegada de casi 5 millones de dosis de Astrazeneca, la ministra explicó que gracias a la presentación de multidosis y la conservación de 2 a 8 grados, “se va a descentralizar mucho más la vacunación y ahí vamos a poder medir cuál es la máxima capacidad de Argentina de vacunar”. Y agregó: “Hasta el momento la máxima capacidad de vacunar en el país se alcanzó en la semana 15 de vacunación con un 1.2 millones de dosis aplicadas”.





De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación COVID-19, hasta esta mañana se habían distribuido en toda la Argentina 11.373.872 dosis, de las cuales ya se aplicaron 9.541.511. Así, hay 7.912.175 personas que ya recibieron la primera dosis y 1.629.336 que ya tienen su esquema de vacunación completo.



“Estamos en un piso alto y por entrar al invierno, pero con la posibilidad de tener vacunas y, en los próximos meses, redoblar los esfuerzos para seguir vacunando y mantener los cuidados porque con la vacuna sola no alcanza”, finalizó Vizzotti, sobre el informe de situación de la pandemia de coronavirus.