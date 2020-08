Vizzotti y Quirós criticaron a Viviana Canosa por tomar dióxido de cloro en vivo y pidieron "evitar situaciones peligrosas"

El Ministerio de Salud reportó esta mañana 40 nuevos fallecimientos por coronavirus. Con este agregado suman 4.191 los muertos desde que comenzó la pandemia. Hasta el momento, suman 228.195 los infectados en el país, algo así como 503 casos cada 100 mil personas. La tasa de mortalidad es de 94 personas por cada millón de habitantes. El índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados. Así lo informó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el parte emitido este viernes.

Vizzoti explicó que la Argentina atraviesa "una semana clave" en la que se registra un aumento "en la movilidad" de las personas y una suba en la cantidad de casos positivos en el AMBA y otras jurisdicciones del país. En ese sentido, pidió a quienes no tienen que salir de sus casas para trabajar y especialmente a los más jóvenes, que eviten hacerlo dado que un contagio podría no afectar su salud pero si convertirse ellos en transmisores involuntarios de la enfermedad a una persona con algún factor de riesgo. La funcionaria aseguró también que la ingesta de dióxido de cloro "no tiene ningún beneficio" y, por el contrario, "puede ser tóxico". En clara alusión a Viviana Canosa, Vizzotti reclamó que algunos "comunicadores generen situaciones que pueden ser peligrosas".

Minutos antes, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, había marcado algunas diferencias respecto del gobierno nacional cuando informó que la Ciudad "no va a utilizar" el criterio de considerar como caso de coronavirus sin realizar testeos a las personas que tengan síntomas y convivan con infectados, que desde ayer habilitó el Ministerio de Salud de Nación, a las jurisdicciones que deseen adoptarlo.

"No vamos a hacer uso de esa posibilidad, que es una práctica habitual en las epidemias, porque tenemos capacidad de hacer testeos y porque, cuando se confirma la enfermedad (Covid-19), hay que pedir esfuerzos complementarios a los infectados y es demasiado para pedírselo a todo mundo", explicó Quirós, quien sin embargo remarcó que es es el criterio que viene utilizando el gobierno porteño para determinar los casos de dengue.

LA POLÉMICA POR EL PAMI

Quirós también se refirió a las recientes declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el Pami. Alberto se había quejado de que no había lugar para los afiliados del Pami en los hospitales porteños. El ministro de Salud porteño no negó el hecho, pero sostuvo que es responsabilidad del Pami y no del gobierno porteño.

"El Presidente lo que hizo es una descripción de un hecho real sobre el PAMI, que es una obra social nacional y es una entidad que tiene autarquía y es la que decide los contratos que tiene con los hospitales de la Ciudad. Por qué motivo hay un 15 por ciento de personas de la Ciudad internadas en el Conurbano es algo que debe explicar el PAMI. No es mi responsabilidad interpretar lo que se dice", sostuvo.

Además, remarcó: "En este caso lo que dijo el presidente sobre el PAMI es correcto, lo que hay que preguntarle al PAMI es por qué contrata en Ciudad y Conurbano y por qué su sistema está saturado. Dónde están los camas del Pami contratadas es algo que el Pami debe contestar. Es un tema de la autonomía que tienen las obras sociales, de decidir sus contratos con clínicas y sanatorios del Área Metropolitana", señaló Quirós.

CRÍTICAS A VIVIANA CANOSA

El ministro también se refirió a la ingesta de dióxido de cloro para combatir el Covid-19, muy difundida en las redes sociales y que llegó a la televisión cuando la periodista Viviana Canosa bebió de una botella que, según dijo, contenía esa sustancia. "Argentina tiene una entidad regulatoria de medicamentos e insumos médicos que es la ANMAT y todos tenemos que ser respetuosos de la normativa que nos indican los expertos de la ANMAT", dijo Quirós, quien destacó que "la ANMAT no permitió el dióxido de cloro" y recomendó a los comunicadores no difundir algo "diferente a lo que la normativa vigente en Argentina permite".

"La salud en humanos requiere investigación, que es muy exigentes, porque hablamos de vida humanas; para eso están los expertos que saben", afirmó.