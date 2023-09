¡Volá de acá, ET! Cómo fue el enfrentamiento entre la Armada y cuatro OVNIS en la Base Naval de Bahía Blanca

Disparos, luces extrañas, temblores y hasta un disparo de rayo láser. En los últimos días, los vecinos de la Base Comandante Espora en Bahía Blanca se sorprendieron por un evento de una magnitud increíble. De hecho, una joven dejó grabado algo increíble: el enfrentamiento entre miembros de la Armada Argentina y cuatro Objetos Voladores No Identificados (OVNIs). Según la versión de los ciudadanos, en la noche del martes, cerca de las 20 horas, cuatro “naves triangulares negras” sobrevolaron la zona, se posaron sobre la base y los soldados les dispararon.

Todo ocurrió en la base naval ubicada a 11 kilómetros del centro de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Al parecer, las naves habrían salido desde diversos sectores del agua y se dirigieron hasta esa parte de la ciudad. El extraño evento quedó registrado en diversos audios y videos de la ciudadanía que aparecieron en redes sociales.

Pero, la versión oficial negó lo ocurrido. Las autoridades militares emitieron un comunicado en el que afirmaron que se trató de un entrenamiento en agenda y que era un helicóptero que sobrevoló la zona y que no utilizó ningún tipo de armas de fuego. Esas palabras no fueron creídas por los vecinos que escucharon el supuesto ataque y mucho menos por los directivos de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI en Argentina (CEFORA), que ya investiga el suceso.

En ese sentido, Andrea Pérez Simondini, titular de la CEFORA asegura que el hecho fue real y niega cualquier palabra de la Armada: "Nos llegó información de que los cuatro OVNIS llegaron hasta Espora desde el mar, que uno se posó sobre un lugar donde se alojan municiones, otro sobre un fortín y los otros dos, un poco más alejados, posados sobre el cielo bahiense como custodiando toda la acción".

Y agregó sobre los testigos del evento: "También nos contaron que los objetos eran negros, de forma triangular y que uno, que se posaba sobre el fortín, disparó con una especie de láser que hirió a dos o tres soldados. De hecho estamos pidiendo información a hospitales y al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas para saber si ingresaron personas con algún tipo de herida o quemaduras".

Además, el organismo pidió de manera formal el acceso a los registros de los radares de los aeropuertos cercanos para verificar los vuelos que se realizaron durante esa jornada y en ese horario. Además, miembros de CEFORA ya llegaron a Bahía Blanca para recolectar datos, videos, fotos y grabaciones de todo tipo para realizar un peritaje de rigor. También pedirán informes de la base.

Desde la Armada afirmaron que "los ruidos e imágenes no correspondían al lugar". Y completaron: "Tampoco se estaba llevando a cabo ningún tipo de simulacro". En otro punto de la comunicación oficial dijeron: "Es una edición, no sé con qué intenciones. La gente del aeropuerto y los representantes de la Seguridad Aeroportuaria no vieron nada, y en la base están todos durmiendo, salvo quien está pilotando el helicóptero".

En uno de los videos grabados por una joven, se escuchan disparos y explosiones, y ella dice: ¿Qué mierda es eso?”. Entonces una mujer le responde: “Explotó algo, chicas. ¿No serán los polvorines de la base?”. Ahí se escucha la voz de un hombre que dice: “Tembló todo”. En la grabación, que apunta al cielo en mitad de la noche, se ve un sector iluminado. Bienvenido, ET.