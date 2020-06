Volvió FaceApp: la divertidísima e inquietante App a la cual le regalás valiosos datos personales

El año pasado nos convertía en "viejos". Jo Jo Jo, cómo nos reíamos todos. Jo. Hasta que a alguien se le ocurrió pensar si estábamos seguros de que era una gran idea darle todos nuestros datos de un software de reconocimiento facial cuyo origen e intenciones no tenemos demasiado claro. Entonces, claro, la paranoia. FaceApp desapareció en pocos días. Hasta que volvió, con gloria. Ya no te convierte en viejo: ahora te convierte en nene si sos nena o en nena si sos nene. Su nueva modalidad también es muy graciosa, por lo cual otra vez millones de personas pisaron el palito. Y entonces se repite el mismo proceso: alegría, risas, todo bien, preocupación, paranoia, todo mal. FaceApp se viraliza muy rápido porque es divertido, las nuevas caras quedan bien, y cuando empieza el clamor porque le dimos información a importante a unos señores rusos que desconocemos, oppps, puede que sea demasiado tarde.

La aplicación fue creada por el ruso Yaroslav Goncharov y sorprende por su eficacia. Escanea caras, les aplica filtros y jojojo, qué cago de risa, amigos. La hizo la empresa rusa Wireless Lab. ¿Para qué? Para que te cagues de risa. Ah, no, ¿vos decís que no la hicieron para eso? Y... Habría que ver. El hecho es que la App te monitorea un poquito, por ejemplo, las páginas Web que visitás, lo que se llama "metadatos". Eso sí, se comprometen a no vendérselo a terceros. Y vos, claro, confiás plenamente. ¿Cómo van a vender tu información si te hicieron cagar de risa? No puede ser, si son tus amiguis...

FaceApp se actualizó el 6 de junio. Registra nuestra IP, sabe a qué página entramos antes y tiene, ayayay, la forma de nuestra cara. ¿Estamos en el horno? El hecho es que hace un análisis importante de nuestros rostros, imaginate que puede imaginar cómo seremos de viejos o cómo seremos si cambiamos de sexo, o... ¿Y cuáles son los estándares de privacidad que aceptamos al bajarnos FaceApp? ¿Vos los conocés? Ah, ¿no? Uia.

Bueno, no son los de la Unión Europea. ¿Cuáles son? Bancame que te paso el celu de Vladimir Putin, que él los debe tener a mano. Pará, el estado de WhatsApp dice que está en el gimnasio. No creo que conteste ahora. Inquietante, ¿verdad? Hasta ahí. Cada día tenemos un poco menos de privacidad. Cada día le entregamos datos nuestros a gente que desconocemos. Cada día dejamos un surco en nuestras redes sociales con nuestras ideas y nuestras historias. La única diferencia entre esto y FaceApp es que lo hacemos de acuerdo con protocolos que, más o menos, conocemos. Y acá, digamos, no sabemos nada. Y una vez que nos reímos, ya es demasiado tarde.