Vuelco en la Ruta 2: qué declaró el chofer, por qué sigue detenido y las pericias clave

Alberto Maldonado, chofer del micro que volcó en la autovía 2 en un accidente donde murieron dos niñas de 11 y 12 años, continuará detenido a pedido del fiscal Jonatan Robert a pesar de que en su declaración apuntó a una posible falla mecánica.

El conductor, que está imputado por el delito de "homicidio culposo agravado en concurso real con lesiones culposas agravadas", prestó declaración indagatoria el viernes. Allí, aseguró que no venía mirando su celular mientras manejaba ni se quedó dormido.

El imputado manifestó que un momento hubo un viento, que lo lleva hacia la mano izquierda de la calzada y pierde el dominio de la unidad, intenta esquivar la alcantarilla y eso da el vuelco, también menciona una explosión pero la alude a un neumático lo que va a ser materia de nuevas evaluaciones mecánicas", indicó el fiscal.

De acuerdo a lo consignado por el portal Infobae, el chofer aclaró en su declaración: "No habíamos tomado mate ni escuchado música, el pasaje venía tranquilo, todos durmiendo. No venía usando el celular, si peritan el teléfono se van a dar cuenta. No soy de usar el celular cuando manejo".

¿Falla mecánica?

"Fue una fatalidad", señaló Maldonado Según su relato, escuchó una explosión -posiblemente de uno de los neumáticos- luego de la cual el vehículo comenzó a perder estabilidad hacia el lado izquierdo y a volcar.

Robert detalló que, durante su declaración, el chofer se quebró y lloró en varias oportunidades, y pidió perdón a las familias de las víctimas. Además, el funcionario judicial adelantó que los exámenes toxicológicos "están dispuestos para el día martes en la ciudad de Dolores", aunque el test de alcoholemia realizado tras el accidente dio negativo.

Ahora, el fiscal examina la teoría de una posible falla mecánica del sistema de dirección del micro como posible causa del accidente fatal, a pesar de que los estudios preliminares no marcan ese desperfecto. Es por eso que se dispuso una ampliación de las pericias mecánicas, además de otra inspección ocular en el lugar del hecho.