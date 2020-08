Vuelve el fútbol: pese a la pandemia el Gobierno autorizó los entrenamientos para la Primera División

El Gobierno Nacional autorizó este martes el regreso de los entrenamientos el fútbol argentino, luego de que fueran suspendidos a finales de marzo por la llegada del coronavirus. La fecha para la vuelta es el próximo 10 de agosto, y solo será para la Primera División bajo un estricto protocolo sanitario.

Los equipos de Primera División volverán a entrenarse.

La medida fue comunicada esta tarde luego de que se llevara a cabo una reunión entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Salud y Deporte, Ginés González García y Matías Lammens respectivamente; el tesorero, Pablo Toviggino y el secretario general, cargo que desempeña el presidente de Racing, Víctor Blanco.

"El Gobierno ha autorizado la vuelta a los entrenamientos de los clubes de Primera a partir del día 10 de agosto. Las demás categorías van a ir paulatinamente. Es solo para entrenamientos", detalló Tapia al retirarse de la Casa Rosada.

Además, comentó que el gobierno tiene muy buena predisposición para trabajar en conjunto con la AFA, y que a pesar de que llegaron a la reunión con la "idea de comenzar primero los 8entrenamientos) de la Libertadores y que los demás acompañen", se encontraron "con esta gran noticia de que a partir del lunes, una vez realizados los testeos, vuelven a entrenar todos".

Aunque había cierta reticencia por parte del Gobierno en autorizar el regreso del fútbol en uno de los peores momentos de la pandemia con un gran número de casos y muchos fallecidos, finalmente acordaron autorizar a los equipos de Primera masculinos y femeninos a retomar las prácticas de fútbol a partir del 10 de agosto, aunque no hay todavía una fecha para volver a la competencia.

Tanto el fútbol femenino como el masculino de Primera podrá volver.

También se sumará a los entrenamientos Tigre, que si bien juega en la B Nacional, participa de la Copa Libertadores. Sobre los viajes de los equipos que disputan este torneo, Tapia aclaró: "Es un tema que quedó para hablar más adelante, si están los aeropuertos abiertos y todo eso”.

En tanto, el Nacional B empezará el 30 de agosto con los testeos y, el 2 de septiembre con los entrenamientos y a partir del 7 de ese mismo mes lo hará el resto de las categorías de ascenso.

De este modo, los equipos deberán poner en práctica el protocolo elaborado por la Comisión Médica de la AFA, el cual fue presentado el 8 de julio e indica, en primera instancia, que 72 horas antes del día del regreso, todos los integrantes de un plantel deberán ser hisopados.

Todos los jugadores deberán testearse.

Además, no se permitirán más de seis futbolistas por grupo y dos integrantes del cuerpo técnico, que no deberán integrar otros turnos. A su vez, habrá que tomar todos los recaudos de higiene (como lavado de manos, no compartir bebidas de hidratación ni mate), mientras que los entrenamientos deberán ser en turnos distintos y los jugadores ya deberán llegar cambiados con ropa deportiva.

De esta manera, los futbolistas deberán trasladarse en sus vehículos y no podrán utilizar vestuarios ni zonas comunes de los clubes.

El 17 de marzo fue el día que oficialmente se suspendió el fútbol ante la llegada de la pandemia del coronavirus, y la noche anterior el partido entre Central-Colón fue el último espectáculo deportivo que se disputó en nuestro país.