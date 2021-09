Vuelve la Selección, más vacunas y cómo será la votación en la Ciudad: las 7 noticias del día

La causa del OlivosGate pasó a San Isidro, pero todavía no se sabe el juez

La causa por el Olivos-Gate en donde se investiga la violación por parte de la cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19) por parte del presidente Alberto Fernández en la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez entró nuevamente en momentos de definiciones.

Es que luego de que el juez federal Sebastián Casanello se declaró incompetente para tratar el expediente y lo envió a San Isidro todavía no queda del todo claro cual de los dos magistrados que están en el fuero federal de esa localidad bonaerense será el que se haga cargo. En su fallo, al que tuvo acceso este medio, Casanello sostiene que la causa tiene que ir al juzgado de turno.

Ese juzgado es el de Lino Claudio Mirabelli, que es el mismo magistrado que procesó al surfer que volvía de Brasil de vacaciones y fue detenido en un retén de Gendarmería el 24 de marzo de 2020. Federico Lamas habló aquel día con los medios de comunicación que estaban cubriendo el operativo de control de cumplimiento del asilamiento obligatorio dispuesto por Fernández.

Ante la requisitoria periodística de entonces había dicho que: “Vengo de vacaciones querida, ¿vos dónde te vas de vacaciones? ¿a Miami? Yo no me puedo ir a Miami, me tengo que agarrar el auto e irme de vacaciones acá a Brasil. Yo me fui el 8 de marzo de vacaciones”.

Sin embargo, la otra jueza en ese fuero federal, Sandra Arroyo Salgado, no sólo tiene expedientes por la misma causa por lo que lo podría pedir sino que además ya se acercó a conocer los pormenores de la causa cuando todavía estaba en Comodoro Py. De querer hacerse cargo de la investigación, tendría esa potestad según explicaron.

Tal y como esta la situación procesal, el lunes se cumpliría el plazo legal para determinar el juzgado en donde seguirá una de las causas más sensibles para el Gobierno.