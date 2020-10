Whatsapp anunció en qué celulares dejará de funcionar en 2021: chequeá si afectará al tuyo

Como ocurre habitualmente con Whatsapp cada fin de año, recientemente desde la empresa de mensajería anunciaron que a partir del 2021 la aplicación dejará de funcionar en algunos dispositivos con sistemas operativos antiguos.

Whatsapp anunció en qué celulares dejará de funcionar.

En su apartado de "Preguntas y Respuestas", informaron que las versiones que seguirán recibiendo soporte técnico a partir del 1° de enero próximo son iOS 9, disponible desde 2015, y Android 4.0.3, conocida como Ice Cream Sandwich y lanzada en 2011.

De este modo, aquellos dispositivos que cuenten con un software anterior, ya no podrán crear nuevas cuentas de Whatsapp ni volver a verificar las existentes, aunque seguirán funcionando por un tiempo más si ya están instaladas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aún así, no podrán actualizar la app a la nueva versión, por lo que una vez que el software deje de funcionar, el servicio ya no podrá usarse. En general, eso ocurre con dispositivos celulares viejos, que no cuentan con la capacidad para incorporar las nuevas herramientas que brindan desde la empresa.

Lo que ocurre, es que en cada nueva actualización la app incorpora nuevas opciones, las cuales requieren mayor tecnología que los móviles no pueden brindar.

Los celulares con sistemas viejos no podrán utilizar la app.

Cómo saber si dejará de funcionar en mi teléfono

Primero hay que acceder al panel "Ajustes".

En caso de que sea un dispositivo Android, hay que ir a "Información del teléfono", mientras que si se trata de un iOS (iPhone) hay que dirigirse a "General/Actualización de software".

Allí se puede consultar la versión del sistema operativo.

Si se trata de iOS 9 o de Android 4.0.3, a partir de enero ya no se podrá actualizar la versión de Whatsapp.

Modelo de iPhone en los que no funcionará

Todos los modelos de iPhone que utilicen un sistema operativo iOS 8 u anterior se quedarán sin WhatsApp a fin de año.

iPhone 6 y iPhone 6 Plus: pueden seguir utilizando WhatsApp siempre y cuando actualicen a la versión de iOS 9.

iPhone 5, iPhone 5s y iPhone 5c: pueden seguir utilizando WhatsApp siempre y cuando actualicen a la versión de iOS 9.

iPhone4S: solo aquellos capaces de actualizar a iOS 9 podrán seguir utilizando WhatsApp.

iPhone 4 y modelos anteriores: la imposibilidad de actualizar el sistema operativo dejará a estos terminales obsoletos para utilizar WhatsApp.

Modelo de Android en los que no funcionará