¡Ya están a full! Adidas acelera la producción de camisetas con las tres estrellas

Argentina es campeón del mundo. La emoción es inexplicable y se vive una verdadera fiebre mundialista. A menos de 24 horas de que el equipo del seleccionado argentino fuera galardonado con el premio a los mejores del mundo en la finalísima contra Francia en Qatar 2022, no hubo persona que no tuviera al menos una camiseta o algún accesorio con los colores del cielo. En Argentina y en diferentes puntos del mundo, todos festejando la victoria que lideró Lionel Messi con los colores de su país pero también con su apellido.

Resulta que la remera oficial de Adidas con las franjas celestes y blancas, y que lleva el nombre del número "10" se agotó en todo el mundo antes de que se jugara la final. Esto lo comunicó la empresa alemana de indumentaria al respecto del diseño que confeccionaron para este campeonato. Ahora bien, si bien aún están a la venta otro tipo de prendas con el diseño con dos estrellas, la emoción es tal que no se puede esperar por la actualización. El pueblo quiere las tres estrellas y las quiere ya, pero no será posible hasta dentro de algunas semanas, según nos confirmaron fuentes cercanas al sponsor oficial de la Selección Argentina.

Parece que la marca no se avivó, ni comercialmente, del posible triunfo del equipo albiceleste porque, si se busca de manera oficial, ni la titular ni la alternativa violeta están habilitadas para la compra. Esto demuestra las teorías que tienen los argentinos en general y algunos jugadores que repiten el refrán "hay que sufrir un poco para que valga la pena", que se puedo escuchar de boca de Rodrigo De Paul compungido por haber perdido contra Arabia Saudita o a Nicolás Tagliafico después de coronarse campeón el domingo.

BigBang! habló a primera hora de la mañana con Adidas para corroborar que el diseño con las tres estrellas estuviera disponible a la brevedad ante la gran demanda que hay, pero lamentablemente no esto no será así. Desde la marca habían anunciado que no tenían "ni puta idea" cuando estarían a la venta.

Raro que no hayan previsto a la Selección Argentina como campeona del mundo, ni siquiera aún en la final, y no hayan avanzado en sacar la nueva versión que se va a vender como pan caliente. Pero con el correr de las horas, la marca activó y en cuestión de minutos puso a elaborar lo que será la renovación histórica del vestuario albiceleste: "Te compartimos el video donde podrás ver como están produciendo la nueva camiseta de la Selección Argentina con las tres estrellas. La misma estará disponible en los próximos días en la web de adidas Argentina y en tiendas de todo el país", anunciaron al mandarle el video a este sitio.

Tanto Lionel Scaloni, como Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y los demás jugadores, hasta Sergio "Kun" Agüero, vistieron una remera que no tiene características distintas a la presentada en julio pasado, pero sí contenía la tercera estrella, que representa el nuevo título ganado en Qatar 2022 pero, como informaron desde la Superliga a este medio: "Es real que no habrá remeras con las tres estrellas" por ahora.

"Van a tener que sacar 50 millones encima. Las van a vender como pan caliente y a 40.000 pesos mínimo. Nos van a romper el out con el precio, por lo que pensamos que va a tener que salir el dólar camiseta", habían compartido, entre risas,. con el éxtasis lógico del triunfo y el lamento por la tragicomedia que genera esta noticia. Algo que, por la alegría de este momento, solo pudieron replicar: "Este país es maravilloso".

La particularidad de la camiseta que se usó en el festejo es que las estrellas están formando una pirámide. Por lo que se encuentran tres insignias doradas por encima del logo de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en el frente, la leyenda de "FIFA World Champions 2022" en el centro y el logo de Adidas en el otro extremo.

Lo cierto es que tras la consagración, de la Selección Argentina como campeona de la Copa del Mundo de la FIFA 2022, Adidas decidió celebrar este acontecimiento histórico con el despliegue de la camiseta albiceleste más grande del mundo sobre la fachada de uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires: el Teatro Colón.