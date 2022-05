¡Ya están las fechas para el bono de $18 mil! El cronograma completo de la primera cuota

Unos 7,5 millones de trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares comenzarán a recibir la semana próxima el Refuerzo de Ingresos de $18.000, a pagarse en dos cuotas de $9.000, como un mecanismo para proteger y mejorar los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, informaron este jueves en el Palacio de Hacienda.

Se suman así a los 6,1 millones de jubilados y jubilados que ya están recibiendo el bono de hasta $12.000 en una única cuota, junto con sus haberes, por lo que, en total, 13,6 millones de personas recibirán el Refuerzo de Ingresos entre mayo y junio.La medida contempla una inversión social de unos $206.000 millones y se suma a las políticas implementadas anteriormente para, informó el Ministerio de Economía.

El cronograma de pagos es el siguiente, de acuerdo a la terminación de los DNI de los beneficiarios:

Terminados en 0, el jueves 19 de mayo

Terminados en 1, el viernes 20

Terminados en 2, el lunes 23

Terminados en 3, el martes 24

Terminados en 4, el jueves 26

Terminados en 5, el viernes 27

Terminados en 6, el lunes 30

Terminados en 7, el martes 31

Terminados en 8, el miércoles 1 de junio

Terminados en 9, el jueves 2 de junio

Según explicaron desde la cartera que conduce Martín Guzmán, esta política se enmarca "en el contexto de la aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania".

La inscripción al Refuerzo de Ingresos canalizada vía Anses finalizó el sábado pasado, con la recepción de pedidos de inscripción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad, etc.



"Además, otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes (gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud, etc.)", detalló Economía.

La Anses destacó que, desde el anuncio oficial del lanzamiento del plan el 18 de abril pasado, el organismo fue capaz de implementar rápida y eficientemente la inscripción virtual a través de su página web, que logró procesar más del 98% del total de las solicitudes de manera virtual.

"Que casi la totalidad de las y los inscriptos lo haya hecho a través de la página web permitió que las oficinas del organismo continúen con su atención habitual y que, al mismo tiempo, pudieran garantizar la atención de aquellas personas que debían validar datos o necesitaban inscribirse de manera presencial por no contar con acceso a internet", destacó el organismos que conduce Fernanda Raverta.



A su vez, destacó que la implementación del Refuerzo permitió actualizar los datos personales y familiares de las personas que completaron la solicitud para recibir la ayuda, así como también, la bancarización de aquellas personas que no se encontraban incorporadas al sistema financiero.



Desde Anses señalaron que las personas que tengan dudas respecto a la denegatoria de su solicitud, podrán concurrir durante todo el mes de mayo a las delegaciones de la entidad oficial a realizar las consultas correspondientes.



El refuerzo de Ingresos se otorga a trabajadores con ingresos no registrados, monotributistas A y B y empleadas de casas particulares por un monto de $18.000, en dos cuotas a pagarse en mayo y junio, y otro de $12.000 para quienes perciben hasta dos jubilaciones mínimas en mayo, en una única cuota.

