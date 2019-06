Ya falta poco: El Marginal 3 se estrena el 9 de julio y suma a la panameña Kate Rodríguez

Luego de que se anunciara la aparición del trapero Duki, la tercera temporada de El Marginal suma una nueva presencia: la modelo panameña y ex bailarina de ShowMatch Kate Rodríguez interpretará a una sicaria colombiana.

Según explicó a Teleshow, el personaje llega a Argentina a hacer negocios con los hermanos Borges (Diosito y Mario, encarnados por Nicolás Furtado y Claudio Rissi) pero desde una postura nada conciliadora. "Vengo a poner las cosas en orden. No estoy de su lado, justamente", adelantó.

"Tuve escenas fuertes. Hay mucha balacera, persecución, explosiones", agregó relatando que ya filmó escenas en una fábrica abandonada y en el cementerio de Avellaneda. "Me dio muchísimo miedo. Veía las tumbas y me desconcentraba un poco, pero desde la producción me contuvieron mucho y eso hizo que todo fuera más chévere", recordó.

Kate además explicó que la apariencia de su personaje estará lejos de su usual estilo sexy. "Se viste como guerrillera, camina distinto, con más actitud de hombre. ¡Nada que ver conmigo!", aclaró.

Caras nuevas

Además de Rodríguez y la breve presencia de Duki, El Marginal 3 -que estrena el 9 de julio por la TV Pública- tendrá una aparición del ex futbolista de Boca Rolando Schiavi y el regreso del ex River Rodrigo Mora, quien ya participó en la primera temporada.

También se sumarán al elenco Toto Ferro, Ana María Picchio, Gustavo Garzón y Alejandro Awada, y continuarán con sus papeles Nicolás Furtado (Diosito), Claudio Rissi (Mario), Gerardo Romano (Antín) y Martina Gusmán (Emma).