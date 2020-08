Ya son 6.406 las personas que fallecieron por Covid: alarma por nuevo brote en Santa Fe y el resto del país

Después del pico de muertes notificado en el parte de ayer, el Ministerio de Salud confirmó que en las últimas horas fallecieron otras 76 personas infectadas por coronavirus. En total, las víctimas fatales desde el comienzo de la pandemia en el país ya suman 6.406.

Desde el último reporte emitido, se registró la muerte de 47 varones y 29 mujeres, 46 de ellos con residencia en la provincia de Buenos Aires, 16 residentes en la Ciudad de Buenos Aires, 3 en Río Negro, 3 en Santa Cruz, 2 en Chaco, 2 en Mendoza y 1 en las provincias de Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego y Tucumán.

Un total de 1.795 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 77,1% de ellos en establecimientos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 57,8%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega al 68,1%.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Alarma por el aumento de casos en Santa Fe

La provincia reportó ayer 202 nuevos positivos, cifra récord desde el comienzo de la pandemia. Al momento, ya son 3.759 los infectados y 36 los fallecidos. "Estamos alertas", precisó la ministra de salud provincial, Sonia Martorano; al tiempo que anticipó que no se descarta un cambio de fase provincial por el re brote.

En las últimas horas, el intendente de la localidad de Avellaneda, Dionisio Scarpín, confirmó que dio positivo de coronavirus. El hombre de Juntos por el Cambio arengó y participó la movilización contra la cuarentena que tuvo lugar el pasado lunes 17.

"Quiero informarles que ayer martes, a la mañana, tuve un pequeño malestar y al mediodía me hicieron un hisopado y hace minutos me acaban de informar que me dio resultado positivo. Quiero pedirles a todos extremar las medidas de precaución, de seguridad, que todos ya conocemos”, confirmó en un video.

Quiero pedirles a todos extremar las medidas de precaución, de seguridad, que todos ya conocemos"

Fueron muchas las críticas que recibió el funcionario, teniendo en cuenta que se filtraron imágenes de la marcha en la que se lo puede ver sin barbijo y no respetando la distancia social, dos de las medidas de prevención más importantes a la hora de salir a la calle para evitar la circulación del virus.