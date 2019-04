Ya son cuatro los casos de sarampión en la Argentina: por qué es tan malo no vacunar a nuestros hijos

La Secretaria de Gobierno de Salud de la Nación Argentina confirmó el viernes pasado el cuarto caso sarampión en el país, y según indicaron en un comunicado oficial, se trata de un hombre de 36 años, que a mediados de marzo estuvo en contacto con un turista ruso que viajó en el mismo avión y que tuvo también esa enfermedad.

Aunque el paciente se encuentra estable y en plena recuperación, la detección de este nuevo contagio generó alerta en los sistemas de salud. Sin embargo, la polémica estalló hace unos días cuando en el programa de Mariana Fabbiani, que se emite por Canal Trece, invitaron al médico Eduardo Yahbes, quien habló de los peligros de vacunarse. Ante esta situación, las redes sociales se prendieron fuego, y muchos usuarios de Twitter cuestionaron al profesional y su teoría.

Debido a esto, por la preocupación que hay en la sociedad resoecto al sarampión, y por las críticas contra los "antivacunas", BigBang se comunicó con Analía Rearte, la vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, quien habló de la importancia de vacunarse, y quien aseguró que en la Argentina estamos lejos de tener un próximo brote de sarampión porque afortunadamente estamos cubiertos.

En lo que va de este año, cuatro son los casos confirmados de sarampión en el país, aunque desde la Secretaría de Salud advirtieron que los tres primero fueron importados, y que el cuarto se debe a un contagio que provino de un turista ruso que visitó la Argentina. "El nuevo caso comenzó con fiebre el 1 de abril, agregando exantema al día siguiente. Durante el periodo de transmisibilidad se movilizó por la Ciudad de Buenos Aires, viajó a Venezuela en vuelo charter y participó de eventos sociales en Rosario. El paciente presenta buen evolución", confirmaron.

En medio de esta situación, la Organización Mundial de la Salud advirtió que, a nivel mundial, los casos de sarampión se cuadruplicaron durante los tres primeros meses de este año en relación al mismo periodo del 2018. En detalle, indicaron que hasta ahora se conocieron 112.163 enfermos en 170 países, y que el año pasado a esta altura se habían contabilizado 28.124 casos en casi la misma cantidad de países.

"Esto representa un aumento de casi 300% a escala mundial", explicaron, al mismo tiempo que desde la OMS sumaron: "En estos últimos meses, el número de casos alcanzó también picos en países donde la cobertura de vacunación global es elevada, especialmente en Estados Unidos, Israel, Tailandia y Túnez, ya que la enfermedad se propagó entre grupos de personas no vacunadas".

Por esto mismo, en primera instancia Rearte aclaró que gracias a la aplicación de la vacuna, en la Argentina "no tenemos circulación" de sarampión. "Tenemos una población cubierta, solo hay casos importados, donde la enfermedad la trae alguien de afuera. Lo que pasa que desde hace un tiempo, no solo en Argentina, la cobertura está bajando", dijo.

Según la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, son muchos los factores que afectan a la vacunación. Entre los primeros, se encuentra que a veces algunas vacunas que están en el calendario faltan, y cuando los padres llevan a los chicos para que se vacunen, se encuentran con que los centros de salud no la tienen.

"Los faltantes no son tanto de sarampión, sino de otras vacunas, y eso lleva a un descreimiento, y además por ahí los papás van con el nene, no hay vacuna, y ya no vuelven. También pasa que como gracias a las vacunas hay enfermedades que en la Argentina no tenemos, la gente no siente riesgo y no cree que pueda enfermarse. Eso va en contra de la vacunación, por eso es importante la difusión, porque en todo el resto del continente sí hay otras enfermedades y con los viajes continuos que hoy hay, es posible el contagio", advirtió.

En este sentido, la médica explicó que el último brote de sarampión en la Argentina se dio en el año 1998, y que desde entonces, los casos que hemos tenido en el país fueron importados. Además, aclaró que el sarampión es un virus "híper contagioso", por lo que, si no estás inmunizado, con solo entrar a una habitación donde dos horas antes estuvo una persona enferma, el riesgo de contagio es grande.

Rearte también indicó que este virus afecta en mayor medida a los menores de 1 año, porque son los únicos que no pueden vacunarse. Incluso, los casos de bebés suelen ser los más complejos, y en oportunidades la enfermedad puede llevar a la muerte si se complica con una neumonía o con otra bacteria.

En cuanto a los grupos anti vacunas, la profesional explicó que afortunadamente en la Argentina no hay mucha gente que siga a esta idea, pero que en lugares como Europa o Estados Unidos tienen muchos problemas porque la tendencia es cada vez mayor. "Allá estos grupos son la principal baja de la vacunación. Ellos tienen brotes tremendos y multan a los que no están vacunados y están en espacios públicos", añadió.

"Los chicos que se agarran sarampión antes del año, a los 10 o 12 tienen trastornos neurológicos y se mueren. Lo hemos visto en el 2008, con 30 nenes que eran sanos y murieron. Dejar de vacunar sería un retroceso. Es un riesgo para la salud pública, que además afecta a los más chiquitos que no pueden vacunarse", afirmó.

Sobre esto, Rearte aseguró que es una irresponsabilidad como periodista llevar a programas de televisión a personas que hablen de este tema, porque por información falsa se le genera una duda a la gente. "Es falso que las vacunas no tienen pruebas de seguridad, las tienen y después de vacunar se las sigue probando. Es mentira que tienen mercurio, lo que tienen es muy bajo, y es un tipo que no se acumula en el cuerpo. Si sos mamá y viene un médico y te dice que las vacunas te pueden generar autismo, vas a dudar. Pero todo es información falsa y que ya está demostrado que es así", confirmó.

Aunque la doctora dijo que las vacunas son medicamentos y que algunas pueden generar ciertas reacciones adversas, según ella los problemas que pueden provocar son leves, y el verdadero riesgo está cuando una persona no cumple con el calendario de vacunación oficial. "El riesgo de que haya una complicación por darte una vacuna es mucho menor que el que podés tener por la enfermedad. Si la gente no tiene información, se confunde y duda", cerró.