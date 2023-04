“Yo sí te creo”: los llamativos posteos de Lucas durante la entrevista de Jey Mammon con Jorge Rial

Después de una semana de silencio, Jey Mammon eligió hablar sobre la causa en la que Lucas Benvenuto lo acusó de abuso sexual y que fue prescripta. Mientras la entrevista que le dio a Jorge Rial, en Argenzuela, por C5N, el joven dejó plasmado sus pensamientos en las redes sociales. Es que hasta ahora, el actor solo había publicado un comunicado y después un video de 7 minutos.

Durante la nota de poco más de una hora, Jey Mammon habló de todo, tanto de su relación con Benvenuto como de sus sentimientos actuales y su rol con Telefe. Fue entonces, que mientras la nota salía al aire, Benvenuto publicó diferentes cuestiones en las redes sociales, en donde apuntó contra Jey. Con una simple imagen en las historias, Lucas posteó un corazón amarillo, un emoji de una boca con un cierre y el hashtag #YoSíTeCreo, todo sobre un fondo negro.

Pero luego, llamó la atención con una serie de imágenes que llamaron la atención de sus seguidores. Es que mientras el conductor de La Peña desestimaba sus duras acusaciones, él eligió dos videos en los que se lo ve haciendo deporte. En ambos patina sobre hielo, actividad que hace desde hace mucho tiempo. En uno puso un emoji de fuerza y la frase “necesito fuerte”. Y en el otro un corazón y una cara llorando. Benvenuto es instructor de patinaje sobre hielo y hace un tiempo no hace.

Pero no fue lo único que posteó. Antes de que la nota fuera puesta al aire, Benvenuto escribió en su cuenta de Instagram: “14. Yo no miento”. Y tras ver un recorte del reportaje de Rial a Jey Mammon, afirmó: “¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”. Un rato después, sobre la frase del conductor en la que le desea que “pueda sanar su alma”, Benenuto dijo: “Cuánto tenía 14 años me decía lo mismo, pero en la cama. Qué ironía, ¿verdad?”.

Y sumó otra frase en la que nombra al exprofesor de música Marcelo Rocca Clement, quien estuvo detenido por abuso y corrupción de menores y salió de la cárcel ocho años después de su imputación: “Me decía lo mismo a los 12. Están cortados por la misma tijera estos hdp”. También posteó una nota en la que se lo ve de niño y dijo: “Sigo protegiéndote”

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda asistencia y las 24 horas