Zulema y Zulemita tienen coronavirus: le pidieron que se haga un hisopado y Menem lo hizo

Zulema Yoma y Zulemita Menem tienen coronavirus. La ex primera dama y la hija del ex presidente Carlos Menem son asintomáticas y están en buen estado de salud. Zulemita Menem confirmó a AméricaTV que las sospechas habían surgido a partir de los síntomas presentados por una empleada doméstica que trabaja en la casa del actual senador nacional por La Rioja. Zulemita no esperó a conocer los resultados de la empleada y, junto a todo su entorno familiar, se realizó el testeo. Así fue como supo que ella y su madre dieron positivo.. La hija del mandatario no esperó a que le comunicaran los resultados y, junto todo el entorno del ex presidente, se hicieron los testeos que finalmente dieron dos casos positivos.

“Mi mama y yo dimos positivo y mi hijo negativo. No teníamos síntomas. A mi papá lo hisoparon hoy, porque estamos en contacto todo el tiempo. Vamos a esperar los resultados”, dijo Zulemita. Luego de realizados los testeos, trascendió que la empleada había dado negativo. Por el momento, en la familia Menem-Yoma desconocen cuál puede haber sido el primer eslabón de la cadena de contagios. “Evidentemente el contagio fue antes”, dijo Zulemita, que notó una pérdida leve del gusto y aseguró que no le causaron temor las novedades del laboratorio. “Estuve el fin de semana con mi papá, pero siempre con todas las protecciones, barbijo y lo demás”, dijo la empresaria. Zulemita destacó la necesidad de hacerse el estudio ante la menor sospecha y puso como ejemplo su propio caso. "Si no nos hubiéramos hecho el estudio, habríamos seguido contagiando.Creo que estoy por el séptimo día de la enfermedad. Hay que tener mucho cuidado con las reuniones porque los asintomáticos también contagiamos", sostuvo.

Carlos Saúl Menem es paciente de altísimo riesgo. No sólo porque tiene 90 años, sino porque además debió ser internado en dos oportunidades, en una de ellas por graves problemas respiratorios.

En junio pasado, Menem estuvo internado en el Instituto del Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires, por causa de una neumonía bacteriana, de la cual se repuso satisfactoriamente y fue dado de alta. En julio volvió a ser hospitalizado, esta vez para controles relacionados con su condición de paciente diabético y por estudios renales.