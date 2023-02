Ola de calor y cuándo llega la lluvia: tips para sobrevivir al horno de estos días

Los peligros de una ola de calor como la que se está viviendo en este febrero en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) son diversos, pero todos se basan en la deshidratación por lo que se recomienda tomar mucha agua mientras las temperaturas sigan altas como se espera que lo estén durante toda el fin de semana.

Igualmente, también habrá espacio para las lluvias, las cuales pueden llegar a aparecer a partir del domingo a la madrugada, o más probablemente desde el lunes. Aunque los pronósticos más pesimistas aseguran que el agua recién caerá para el martes. Mientras tanto, se esperan máximas de 36° para el viernes y el sábado, aunque luego de las precipitaciones las dejará más cercanas a los 30 y no tan intensas.

"Durante algunos días, las temperaturas podrían atemperarse debido a la presencia de tormentas aisladas, especialmente en el centro del país. Esto también puede ocurrir en zonas cercanas a la costa por cambios temporarios en la dirección del viento al sector este", aseguraron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Si hay algo en lo que todos los meteorólogos coinciden es que durante las próximas jornadas la Ciudad y sus alrededores serán un verdadero horno. Nadie escapa a esa verdad y es por eso que las recomendaciones de los profesionales de la salud se hacen cada vez más necesarias para soportar el calor sin estar dentro de un ambiente climatizado.

A la hora de la alimentación, hay muchas posibilidades sanas que aportan hidratación al cuerpo, a la vez que nutren a los organismos. Es por eso que se recomienda consumir frutas y verduras, ya que estas son ricas en agua, vitaminas y minerales, y además su consumo rehidrata.

Igualmente no debe ser la principal fuente de hidratación, ya que lo mejor es tomar al menos dos litros de agua diarios, lo que equivaldría a ocho vasos. Al mismo tiempo, no hace falta sentir sed para tomar líquido, por lo que es preferible no esperar a que se presente la necesidad para beber.

Hay que tener en cuenta que el mecanismo del organismo para recuperar el líquido corporal es tardío, lo que quiere decir que no es automática la hidratación luego de ingerir agua.

Si bien en el marco de esta temperatura no es recomendable hacer actividad física, en caso de hacerla se recomienda hacerlo hidratado e hidratándose cada 10 o 15 minutos durante el proceso. Lo ideal, por otro lado, es tomar al menos medio litro de agua antes y otro medio litro después, e incorporarlos a los dos litros diarios necesarios.

Para quienes no cuenten con una pileta o un lugar para refrescarse, es recomendable aun así que lo hagan con cualquier otro recipiente. La idea es utilizar agua bien fría para humedecer la nuca y las muñecas, ya que son zonas por donde pasan muchas venas y arterías, y enfríarlas baja la temperatura de la sangre.

Es un hecho que para muchas personas no es fácil tomar agua y, al no tener la costumbre, olvidan hacerlo en la proporción que deberían. Para eso se pueden buscar aplicaciones de celulares que facilitan tipo ayuda memoria la ingesta de H20.

Aunque también existen otros trucos más caseros que estimulan llegar a los dos litros de agua necesarios para hacerle frente a una ola de calor y para garantizar que el organismo funcione en plenitud, como simplemente evitar otras bebidas que no sean agua a la horas de las comidas, y asegurarse que en esos momentos se está tomando.

A su vez, desde el SMN recomiendan evitar las bebidas azucaradas, alcohólicas o que contengan cafeína. También aseguran que "la exposición prolongada a las temperaturas extremas agrava los cuadros crónicos e impacta negativamente en la salud de las personas".

Otro tema con el cual hay que tener cuidado es la exposición al sol. Es de público conocimiento que las horas que van entre las 10 y las 16 son perjudiciales para la salud y sólo hay que hacerlo con el protector solar correspondiente y con las aplicaciones intercaladas de acuerdo al factor aplicado.

Usar ropa ligera, permanecer en ambientes climatizados y evitar las comidas muy abundantes, son algunos de los otros consejos. Aunque el fundamental es buscar atención médica en caso de contar con sed intensa o sequedad en la boca o en la piel, falta de apetito, mucha sudoración, mareos, desmayos, vómitos o dolores de estómago y cabeza.

A cuidarse todo el mundo, que no falta tanto para las lluvias.