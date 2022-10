Criptomonedas: cómo usarlas en las apuestas online

Antes de hacer una breve guía sobre trading con criptomonedas, debemos responder a una pregunta: ¿qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas se definen como un medio digital de intercambio, sencillamente. En la práctica cumplen la misma misión que el dinero tradicional, pero en el universo digital. Además, al no existir de forma física, su almacenamiento necesita una cartera digital. Igualmente, otra de sus principales características es que es un activo financiero descentralizado, lo que quiere decir que las criptomonedas no están controladas por un servicio o una empresa, como ocurre con el dinero tradicional, sino que su generación es propia y sus especies nacen con toda libertad. Mientras que la moneda tradicional varía su valor según el interés de los bancos, las criptomonedas tienen su propio algoritmo.

El auge de esta nueva moneda es tal que incluso los usuarios han empezado a usarla en el juego de azar. Aunque no es una tendencia general, ya se conocen algunos casinos online y casas de apuestas (algunas de ellas muy populares) que permiten a sus jugadores apostar con criptomonedas, permitiéndoles convertir sus ganancias en dinero común. ¿Qué se debe hacer para apostar con criptomonedas?

Elegir el formato de pago

Cuando nos damos de alta en cualquier tipo de casino online o casa de apuestas, siempre nos pedirán que elijamos el método de pagos que prefiramos. Los formatos más comunes son la tarjeta de crédito, PayPal y algunas otras plataformas de almacenamiento y transferencia de dinero similares. ¡Ojo! Que estas webs estén especializadas en dinero virtual no quiere decir que sean criptomonedas. De hecho, es necesario vincular una cuenta bancaria para poder extraer el dinero en formato físico. Cuando se despliegue esta opción en la plataforma, elegiremos “criptomonedas”. Toda vez que hayamos clicado, es el momento de depositar en el monedero digital de la web las cantidades que deseemos en función de las apuestas que queramos hacer.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El Bitcoin es sin lugar a dudas el más conocido, por lo que muy posiblemente ésta sea la única criptomoneda por la que nos dejen optar. Otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de apostar con criptomonedas es que sólo es posible en los casinos y casas de apuestas online. En los salones de juego y los locales físicos aún no se aceptan.

¿Qué tienen de especial las apuestas con criptomonedas?

Estamos de acuerdo en que el hecho de usar criptomonedas para apostar no es de lo más común, pero la novedad no va más allá del formato. El resto del proceso es igual. En definitiva, se trata de una diferencia en el método de pago para apostar, pero el sistema de ejecución es igual que si usáramos el euro, el dólar, la libra, etc… No obstante, es cierto que actualmente la criptomoneda es una alternativa que no supondrá nuestra ruina. Es decir, si tenemos unas cuantas de miles de criptomonedas y queremos invertirlas en apuestas deportivas, no por ello estaremos hipotecando nuestra economía, ya que nuestro dinero común seguirá intacto. En cambio, si ganamos, es posible incrementar nuestro patrimonio. En cierto modo, el formato de la criptomoneda implica una puesta menos arriesgada.

¿Dónde podemos apostar con criptomonedas?

Como decíamos, la mayor parte de casinos y casas de apuestas online no permiten el uso de la criptomoneda como método de pago. Sin embargo, las más visionarias apuestan ya por este formato y ponen a disposición de sus usuarios esta opción. De los casinos online y casas de apuestas autorizadas para operar en España, estos son lo que aceptan este peculiar dinero:

1xBit

CloudBet

Stake (ofrece un código promocional MyStake )

Fortune Jack

Sportsbet.io

¿Por qué algunas casas de apuestas son reticentes?

Las criptomonedas, como hemos mencionado, es un tipo de activo cuya regulación depende únicamente de sí misma y no de entidades bancarias. Esta característica motiva que tenga menores comisiones que otros tipos de pago, ofreciendo mayor rentabilidad tanto para el jugador como para la marca. Sin embargo, hay dos inconvenientes principales por los que algunas compañías no se deciden a aceptar la criptomoneda como método de pago. El primero de ellos es su volatilidad, con la que su valor puede crecer y decrecer en cuestión de horas sin ofrecer ninguna seguridad financiera. Además, se trata de una moneda mucho más privada, por lo que los casinos y las casas de apuestas no podrían acceder a la información del usuario, un factor crucial para el funcionamiento de este negocio.