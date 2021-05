eSport - League of Legends/ Liga de Leyendas

League of Legends es el deporte más popular en el mundo de hoy, vale decir que los esports no estarían donde están hoy si no fuera por la Liga de Leyendas. No hay mejor lugar para empezar si quieres entrar en el mundo de los esports. Esta guía completa para principiantes te ayudará a comprender mejor los partidos competitivos cuando veas LoL eSports.

La League of Legends Pro League en China, la League of Legends Championship Series (LCS) en América del Norte, la League of Legends Champions Korea (LCK) en Corea del Sur, y el League of Legends European Championship (LEC) en Europa, son las cuatro principales ligas mundiales de esports profesionales de LoL (LPL).

Worlds es el evento anual más visto en los eSports de League of Legends, cada nueva edición es seguida por un gran número de aficionados, equipos y nuevos espectadores. Esto es lo que debes saber antes de ver un juego de League of Legends:

LoL es un juego de batalla en línea multijugador (MOBA)



Existen diferentes géneros de videojuegos, LoL está clasificado como un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). El nombre del género en sí sugiere algunas cosas.

Para empezar, es un juego multijugador en el que cada equipo de cinco jugadores compite contra otro equipo de cinco, para un total de diez jugadores en cada partida.

Se juega en línea, por lo que cuando los jugadores ingresan a una cola en línea de LoL, el sistema los agrupa y empareja. Los partidos se juegan sin conexión para los torneos con el propósito de minimizar la latencia.

El término ˈarena de batallaˈ o ˈbattle arenaˈ se refiere a un lugar específico donde tiene lugar la competición, este se conoce como la ˈGrieta del Invocadorˈ o ˈSummoner's Riftˈ.

La Grieta del Invocador

La Grieta del Invocador, o simplemente la Grieta, es el nombre del mapa en League of Legends. Riot Games se refiere a sus miembros como invocadores, ya que convocan a su campeón elegido en el campo de batalla para luchar en su lugar.

Desde septiembre de 2020 hay 150 campeones para elegir. Cada jugador puede elegir un campeón específico para unirse a su equipo de cinco hombres en las competiciones. Cinco de los campeones se reproducirá en sus respectivas bases o tierras, al comienzo del juego.

Los rayos de luz en colores azul y púrpura ubicados en las esquinas superior e inferior del mapa delimitan esta región. La Grieta tiene forma cuadrada, con un río cortándolo por la mitad en diagonal. Para ganar el juego debes destruir el nexo del enemigo, un enorme cristal localizado.

En el centro de la base, justo en el lado opuesto del mapa. Para ello, el grupo de jugadores conformado por el equipo de cinco personas tendrán que luchar unidos para abordar los desafíos y peligros a ambos lados de la Grieta.

Tres calles, una selva

Los MOBAs se distinguen por la forma estratégica en que los equipos navegan en el mapa, este se divide en tres calles: una que atraviesa el mapa por el centro (mid), una superior (top), una inferior (bot) y una jungla extensa.

Roles de los jugadores

Debido a la disposición del mapa, un jugador generalmente va por la calle superior (top), uno al centro (mid) y dos por la calle inferior (bot). Al comienzo del juego, los jugadores de ambos equipos se distribuirán en esta formación. Las asignaciones de calle se refieren a este movimiento alrededor del mapa.

La selva es donde el quinto jugador deambula y anda libremente destruyendo monstruos y ayudando a los que se encuentran en las calles para obtener ventajas.

A medida que los jugadores se enfrentan a su oponente, las oleadas de súbditos emergerá de su base a intervalos de tiempo predeterminados para ayudarlos.