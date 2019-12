Con 51 años y mucha experiencia profesional, Cómo fueron sus comienzos?

En realidad mis comienzos empezaron al revés, y a lo que me refiero es que normalmente un profesional se hace de sus relaciones y luego empieza a ejercer o a aspirar a ciertos casos que cualquier persona no tiene la posibilidad de acceder ya sea, porque no tiene experiencia o porque no tiene gente influyente cercana. Entonces se empieza la profesión de una manera, (como quien dice: pobre), o se empieza con casos chicos, con defender todos esos ideales, con defender gratuitamente a alguien; es como el médico que tiene que empezar por la guardia y después termina de director de la prepaga jajaja. Durante muchísimos años construí mis relaciones; para mí la relación con alguien (no con gente vinculada al poder) me refiero a la relación de amistad, a la relación con una persona por cualquier tipo de caso que sea o que ocupe el lugar que ocupe, es lindo que vaya creciendo a medida que va pasando el tiempo, no soy de hacerme amigo de gente influyente, pero si cuando uno es constante, esa persona puede terminar siendo influyente, no? porque a medida que pasan los años todos vamos creciendo. Eso fortalece mucho mis relaciones, y yo empecé al revés porque fui así siempre de chico, siempre cuidé mis relaciones, y al momento de haberme recibido me acuerdo que tanto como un expresidente o demás, cuando estaba a punto de recibirme, me decían: "estamos esperando que te recibas para que seas mi abogado", entonces tuve la suerte de empezar con toda la "cosecha" ahí a la mano.

¿Qué valor tiene la palabra para usted?

Para mí el valor más importante es la palabra. Porque ya se remonta de cuando empezó la era Crisitaina, digamos, las cosas no se firmaban, no había documentos, no había nada y todo se hacía por medio de la palabra. Los romanos eran la palabra, todo era la palabra, por poner un ejemplo y la hacían valer. La palabra es algo que se fue diluyendo a medida que fueron creciendo las sociedades y que los intereses de cada uno fueron más propios e individualistas, y se vive tan al día o la vorágine te lleva a que uno no pueda pensar o proyectar con tiempo las cosas, que todo es para mañana, y estamos en una sociedad donde todo el mundo quiere hacerse millonario mañana y que todas las cosas tienen que hacerse de hoy para mañana, y así son las relaciones también, que duran nada y que se separan por nada y todo eso hace que uno nunca tenga palabra. Es muy difícil estar en una sociedad donde nadie tiene palabra y los que la tenemos somos muy pocos, de hecho yo hago valer más la palabra que cualquier documento firmado. Tengo muchísimos clientes que si yo les digo: "esto va a ser así o aquello va a ser así", yo podré perder dinero pero si yo te estrecho la mano no importa, no se va a enterar que pasó, pero yo voy a cumplir con lo prometido. La palabra es la base de cualquier profesional, mas los profesionales del derecho o los médicos, (en realidad todo el mundo debería tener palabra) pero no es una moneda corriente. Entonces cuando de repente te cruzás con gente que no cree en tu palabra, te molesta porque no saben como sos, pero no los culpo, porque en realidad no te creen porque nadie tiene palabra, o sea, jaja (carcajada) lo raro es que encuentres alguien que tenga!.

Los abogados serán siempre castigados por la mala fama? Por qué?

Sí, porque lamentablemente hay abogados inescrupulosos, muy inescrupulosos, (conozco muchos que no voy a nombrar) pero sí, inescrupulosos me refiero a aquellos que juegan con el miedo de la gente, en mayor medida los penalistas, por ejemplo si yo vengo y te digo: "corrés el riesgo de ir preso o si vamos a una indagatoria podés quedar detenido", vos los primero que me vas a decir es: "pero como voy a pasar por esa situación"? y bueno si no te presentás te van a venir a buscar. Me vas a decir, bueno cómo se resuelve esto? . Entonces juegan con el miedo. Y vos decís, bueno yo le paso honorarios, perfecto, cuánto sale? Sale X, entonces el cliente te dice: me parece muy caro, y entonces la respuesta es, qué es muy caro? cuánto vale tu libertad? Te dicen...Ese esquema del abogado (que no somos todos) inescrupulosos, del tipo que se fija en engañar para justificar honorarios, y además como si fuese poco asustar a su cliente para justificar sus honorarios, eso lo considero aberrante porque además de todo muy pocos abogados tenemos estructura, somos visibles, llamás y nos ubicás. Este otro tipo de abogados, te atienden en un celular que nunca sabés si lo podés ubicar, te piden los honorarios en la esquina del juzgado, o en el café de abajo y son ese tipo de abogados los que construyen esa mala fama y hacen que todos caigamos en la misma bolsa.

Cuál es la especialidad del estudio y cómo lo formaste?

Llega un momento de la vida que uno se pregunta qué tipo de profesional quiere ser, y a partir de ahí nace un proyecto, o nace como querés que te vean. Cuando empecé y decidí poner en marcha el estudio jurídico, me fijé principalmente cuales eran las opciones que tenia y siempre buscando diferenciarme de los demás. Diferenciarme en esto de los "inescrupulosos", diferenciarme en ser serio, (me refiero a tener palabra, decir algo y cumplirlo), inclusive decir algo en un tribunal y cumplirlo porque muchas veces yo voy , que soy el abogado de un defendido y sé que el defendido no tiene palabra, pero yo le digo al tribunal "quédese tranquilo que yo se lo traigo el jueves a tal hora" y el jueves a esa hora, yo se lo llevo, no me preguntes cómo, pero yo lo llevo. Entonces esa imagen con el tribunal, es maravillosa porque le hace dar palabra a una persona que no tiene palabra, que es mi defendido. Ahora, la especialidad que siempre quise y es lo que hago: es defender a los jueces y fiscales ante el consejo de la Magistratura, (del lado de parte), no de oficio, me parece maravilloso. Por el otro lado: Juicio oral y público, derecho penal, me encanta que se pueda hablar, compartir y tratar (que es el trabajo árduo de los abogados) ante el tribunal. Es maravilloso el nuevo sistema de los juicios orales y públicos, que permiten más transparencia, se ve el tipo de persona que es, y se genera esta conexión entre el imputado y el juzgado, donde también el juzgado puede evaluar un montón de cosas que ante un expediente lo pueden ver.

Por último cuando visitó al Papa, le expresó su preocupación por una de sus causas que lleva en su estudio?

Exacto, con el Papa estuve el 29 de Agosto, realmente me sorprendió su actitud (yo soy católico) le comenté un caso que llevamos en Italia respecto de un abuso sexual sobre un menor de edad de Nacionalidad Argentino que ocurrió en aguas brasileras y el acusado es parte activa de la tripulación de una empresa naviera, de estos cruceros importantes. Le comenté porque estábamos en Italia trabajando con respecto a este caso. Llevamos este caso ante la Justicia Italiana, más que nada porque el Juez el Dr. Sergio Torres, tuvo que declarar la falta de acción cuando se hizo cargo de esta denuncia, porque obviamente no teníamos jurisdicción. Y el Papa se mostró muy preocupado y me volverá a recibir en una audiencia privada para que pueda contarle de los avances del caso.