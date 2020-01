"Ahora entiendo que ella no quería que pasara": la acusación por violación que Kobe Bryant dejó sin aclarar

La muerte de Kobe Bryant -en un gravísimo accidente en helicóptero en el que además fallecieron otras ocho personas, incluyendo a la hija del basquetbolista- dio lugar a una especie de Vida de Santo de quien fuera en vida un extraordinario basquetbolista, posiblemente uno de los más grandes de la historia del deporte. Dieciocho veces en el All Star Game, cinco veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers, superestrella total. Sin embargo, se habló poco de un hecho que enturbió su historia: la acusación de violación que pesó sobre él, la torpe y contradictoria defensa que él ensayó, hasta que asumió los hechos, y el final de la historia, arreglada con dinero.

En junio de 2003, recién operado de su rodilla, Bryant fue al Lodge & Spa de Eagle, Colorado, y conoció allí a una empleada de 19 años. Le pidió a la chica que lo llevara a conocer el hotel, la invitó a su habitación y se besaron. Hasta ahí están los dos de acuerdo. Luego, según la chica, Bryant la tomó del cuello y la violó. "Le pedí que me dejara en paz y sé que me escuchaba porque cada vez que le decía que parase, me apretaba más fuerte", le dijo ella a la policía. declaró la víctima ante la policía. Bryant negó que hubieran tenido sexo, pero la policía le dijo que su ADN estaba en el cuerpo de la chica, así como también heridas compatibles con un abuso sexual. Recién entonces, Bryant admitió que habían tenido relaciones sexuales. Y reconocio que ella le había dicho que no quería. Luego dijo que primero había creído que ella estaba de acuerdo, pero que tras la demanda había entendido que ella no quería y que no veía las cosas como él. "Tras meses de escuchar a su abogado y su testimonio, entiendo cómo le ha afectado", señaló. .

McDonald's, Nike y Nutella cancelaron sus contratos publicitarios con el basquetbolista. El caso no fue a juicio. Ella decidió no testificar y reclamó una disculpa pública. Bryant y su víctima llegaron a un acuerdo confidencial. "Me gustaría disculparme directamente con la mujer envuelta en este incidente. Siento mucho mi comportamiento aquella noche y todas las consecuencias que ha tenido que sufrir desde entonces. También quiero dejar claro que no cuestiono su motivación para denunciar", dijo él. Hasta que Bryant se disculpó, nadie le creía a la víctima: un enorme aparato de prensa acusó a la chica de racista, de caza fortunas y hasta se cuestionó su moral. Bryant era un deportista adorado por multitudes y ella era una anónima empleada de un spa.

La prensa habló de alrededor de 2 millones y medio de dólares para la joven, bastante menos que los cuatro millones de dólares que le costó el diamante que le compró a su esposa Vanessa para que lo perdonara.

Kobe dejó de lado el dorsal 8 y adoptó el 24. En julio de 2005 regresó a la actividad y, de nuevo, fue uno de los mejores. Regresó a Nike, consiguió nuevos sponsors, el circo de la NBA necesitaba a uno de los mejores. En 2016 se retiró con toda la gloria. Los Lakers retiraron el 8 y el 24 para siempre. El domingo pasado, un trágico accidente acabó con su vida, que fue la vida de un gran deportista, pero también la de un hombre que abusó sexualmente de una mujer.