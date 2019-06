A tan solo un día de que la Selección Argentina y su par de Venezuela se midan por los cuartos de final de la Copa América que se está llevando a cabo en Brasil, en las redes sociales se convirtió en tendencia un tema relacionado con la albiceleste que lejos está del buen o mal desempeño de los dirigidos por Lionel Scaloni en el certamen organizado por la Conmebol.

Este jueves fue tendencia la absurda pelea de egos entre César Luis Menotti y Oscar Ruggeri. ¿La consigna? Ver quien “quiere más” o “hace más” por la Selección Argentina. El cruce entre ambos se dio mientras el Director de Selecciones de la AFA se encontraba dándole una nota a Estudio Fútbol, el ciclo de TyC Sports que se emite a la misma hora del programa de Ruggeri: 90 Minutos, por Fox Sports.

El manager de la Selección Argentina se refirió al presente de Scaloni, a sus problemas de salud que le imposibilitaron viajar a la Copa América y aseguró, entre otras muchas más cosas, que hubiera preferido que Gerardo “El Tata” Martino siguiera en la albiceleste.

Menotti explicó que su ausencia en la Copa América se debe a una infección urinaria: "Para estar acá enfermo me hubiese gustado estar en Brasil caminando por Copacabana y viendo fútbol, que es la pasión de mi vida. Hablan como si yo fuese Maradona que me pongo la 10 y hago tres goles".

En esa línea, se refirió a las críticas que recibió por no estar acompañando a la delegación en Brasil y relativizó los dichos de Ruggeri, quien viene pidiendo su renuncia desde que decidió asumir como Director de Selecciones de la Asociación del Fútbol Argentino el 14 de enero último.

Menotti, muy duro con el Cabezón en @EstudioFutbol: "No me interesa lo que diga Ruggeri. Estuvo diez años comiendo asado en el predio. Hoy es un periodista y no tiene ningún peso más que ese". pic.twitter.com/OZiNbctLSs — TyC Sports (@TyCSports) June 27, 2019

"No entiendo las pelotudeces que se dicen, como si fuese un sacrificio estar ahí... ¿sabés cuánta gente pagaría por estar ahí? ¡Yo también pagaría o hubiese pagado, y más si juega la selección", señaló Menotti, antes de detenerse unos minutos para hablar del ex campeón del mundo.

En primer lugar, el ex DT señaló que no le da importancia a los dichos del “cabezón” porque “había estado diez años comiendo asados en el predio de AFA". Esto provocó que desde la vereda de enfrente, por Fox Sports, Ruggeri lo acuse de "vago" y pida su renuncia.

Por lo que el Flaco retrucó: "De vez en cuando es bueno agarrar algún libro. Hay que prepararse un poquito también, ¿no? Para ser cómico hay que prepararse. Hoy es un periodista y no tiene ningún peso más que ese".

Al mismo tiempo, Menotti disparó una fuerte chicana que involucró a la hija de Ruggeri, Candela, y su paro por el Bailando por un sueño. "Bueno, Ruggeri le arruinó la vida a la hija en el Bailando. Porque baila horrible y la piba baila fenómeno. Pobre, que haga su vida", sentenció.

"MENOTTI TIENE QUE RENUNCIAR"#90MinutosFOX | La contundente opinión de Oscar Ruggeri sobre el cargo del director de selecciones. pic.twitter.com/vj3nSEacyu — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 27, 2019

"MENOTTI, DEJÁ DE VERSEAR, SOS UN VAGO"#90MinutosFOX | Oscar Ruggeri salió al cruce del actual director de selecciones. pic.twitter.com/ypXnJKjuIL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 27, 2019

"MENOTTI, QUISE HABLAR CON VOS Y TE CAG..."#90MinutosFOX | #FOXEnBrasil | Las fuertes declaraciones de Oscar Ruggeri contra el director de selecciones. pic.twitter.com/KJGJVJ9T24 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 27, 2019

"MENOTTI, DECÍS QUE QUERÉS A LA SELECCIÓN: SOS UN MENTIROSO"#90MinutosFOX | #FOXEnBrasil | Oscar Ruggeri criticó el compromiso del "Flaco" en su puesto de director de selecciones. pic.twitter.com/s9bthpJv1S — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 27, 2019

Atento en lo que pasaba en el otro programa, el ex San Lorenzo explotó de furia y no tardó en responderle al manager de la Selección. “¿Así que iba a comer asados al predio (de la AFA en Ezeiza)? Sí, pero yo iba a Ezeiza. Me encantaba ir. Es difícil ir por la General Paz. Era feliz cuando entraba al predio. Soy feliz cuando voy a Ezeiza”, disparó.

El descargo completo de Ruggeri:

“Y voy a seguir yendo a Ezeiza. Me gustaría que estés algún día ahí así puedo charlar con vos. Pero como no vas. Dejá de versear, sos un vago, manejás todo desde un bar... Yo hablaré como puedo, no tengo problemas en hacerlo, pero vos siempre te cagaste de ponernos cara a cara".

"Yo quiero estar con vos. Decime dónde querés. Voy al predio todos los días si querés. Y voy a preguntar en la puerta a ver si hoy vino el Director de Selecciones. Porque vos sos Director de Selecciones, no sos manager”.

“Entraste con ese cargo en la AFA y no con el de manager. Porque acordate que manager en ese momento era mi amigo (Jorge) Burruchaga. Y no tuviste ni la cara para llamarlo y decirle ' Burru, ¿vamos a hacerlo en conjunto para que a la selección le vaya bien?'”

“Te pusieron otro cargo porque ya había una persona trabajando como manager. ¡Dios! Son genios ustedes, leedores de libros. Yo no leí tantos libros, pero te miro a la cara y te digo las cosas como son. No doy tantas vueltas”.

“En vez de estar con (el DT de Argentina) Scaloni acá, bajarte del micro con él... Si te sacan más fotos a vos que a los demás. Vení a hacer el aguante".

"¡Haceme el favor! Si no tenés ganas ni de ir a Ezeiza. Yo ya no te pido que vengas a Brasil. No vas a Ezeiza, tienen que irte a ver a vos al bar. Dejensé de joder, mentirosos. ¡Qué van a querer a la selección! Es verso”.

“Estás ahí porque sacás beneficio. Dale, vamos a hablar. Elegí el programa. Nos sentamos y hablamos de qué es lo mejor para la selección. Ahora resulta que no puedo hablar de la selección por TV. Lo único que falta es que vos me elijas mi vida".

"Gracias a Dios que cuando me llamaron para la juvenil esa tuya, me sacaron. Y gracias a Dios que tuve a Bilardo de entrenador. Y ahora más que nunca: allá arriba Bilardo. Por lo que me enseñó. Me enseñó a mirar a la cara y a decir la verdad. Vos seguís con el verso”.

Mañana la Selección Argentina enfrentará a la “Vino tinto” en el mítico estadio Maracaná y más allá de las dudas que pueda llegar a tener Scaloni para el duelo –Acuña y Pezzella podrían reemplazar a Lo Celso y a Saravia- la albiceleste no tiene y no encuentra paz, ni siquiera en sus dirigentes que deberían poner el ejemplo.