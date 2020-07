"Córtenla con eso de que estoy borracho": Maradona se cuida y quiere volver a jugar al fútbol

Luego de un furioso audio del ex jugador de fútbol y actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Diego Maradona, en el que criticó a sus hijas por las acusaciones por su consumo de alcohol, se conoció la rutina física y los cuidados que lleva adelante, con los que logró bajar cinco kilos.

Pero no sólo eso. Según contó el médico del Diez, Maradona lleva nueve días seguidos sin tomar una gota de alcohol. “Él tiene algunos ansiolíticos recetados desde hace bastante tiempo. Son tratamientos que nosotros continuamos porque algunos medicamentos no se pueden sacar así nomas. El cuerpo desarrolla tolerancia y retirarlos de forma drástica puede ocasionar problemas. Y el alcohol, Diego toma, pero lo estamos trabajando. Diego está limpio de cocaína, completamente, pero por momentos tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena y los problemas familiares son terribles para él", explicó el médico del ex capitán del seleccionado, Leopoldo Luque, en declaraciones al sitio Infobae.

La mejora física de Maradona es tal que incluso logró volver a jugar al fútbol tenis, lo que no es menor teniendo en cuenta de que hasta hace no muy poco no podía ni siquiera permanecer de pie durante mucho tiempo por una serie de problemas en su rodilla derecha. "Fue cumplir un sueño poder jugar con Diego. El está muy bien, con ganas de encarar esta nueva rutina y sobre todo con voluntad de volver al trabajo", contó Luque.

Las actividades del entrenador del Lobo consisten en hacer 20 minutos de cinta, subirse un rato a la bicicleta fija y caminar por el parque en su casa. Diego necesita recuperar movilidad en su rodilla derecha (la operada) y fortalecer el aductor derecho para no exigirla demasiado.

Antes de conocerse esta nueva faceta de la vida de Maradona, se viralizó un audio suyo, que era para sus hijas Dalma y Gianinna, que lo habían criticado fuertemente por su consumo de alcohol. “Corténla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con quince añitos a la casa. Esto la verdad me duele, pero no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen”, se lo escucha decir en el audio.