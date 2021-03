D'Onofrio y su Superclásico: “Quiero presidir la AFA, que ahora tiene un hincha de Boca”

En febrero del año pasado, mucho antes de que se desatara la pandemia de coronavirus en nuestro país, Claudio "Chiqui" Tapia, el titular de la AFA, ofició de anfitrión en su casa y convocó a una cena a los presidentes de 14 clubes de Primera División: durante aquella velada, se pusieron de acuerdo y definieron terminar con la Superliga, volver a la AFA y crear la actual Liga Profesional.

De aquella reunión participaron los representantes de los equipos más importantes de la Argentina, con la excepción de uno: River Plate. Con la ausencia notoria de Rodolfo D'Onofrio, que comenzaba a jugar su propio partido de fútbol, en la casa de Tapia estuvieron algunos "pesos pesados" como Marcelo Tinelli, de San Lorenzo; Jorge Amor Ameal, de Boca; y Víctor Blanco, de Racing, entre otros.

Días después, Tapia y D'Onofrio mantuvieron una reunión privada: la charla entre los dirigentes había durado poco más de una hora y desde el entorno de la AFA la habían definido como "positiva". D'Onofrio no había estado en la cena en la casa de Tapia en Los Cardales, a la que sí fueron Tinelli (San Lorenzo), Ameal (Boca), Russo (Lanús), Blanco (Racing), Hugo Moyano (Independiente), Lucía Barbutto y Eduardo Spinosa (Banfield) y Sergio Rapisarda (Vélez).

En aquella oportunidad, D'Onofrio escuchó a Tapia y después le pidió un lugar en la vicepresidencia del actual comité ejecutivo, pero el ofrecimiento que recibió (y aceptó) fue el de ir como vice segundo. De aquel momento en que el actual mandamás de River comenzó a barajar la posibilidad de pisar fuerte en la política hasta hoy pasaron más de 365 días, y este martes optó por dar el siguiente pasó: declaró que quiere ser presidente de la AFA.

Entrevistado por Gustavo López por la pantalla de ESPN, en la antesala de lo que será el encuentro por la Supercopa Argentina que enfrenta al Millonario con Racing, D'Onofrio no dudó en remarcar que es un hombre de grandes aspiraciones. “Me gustaría ser presidente de la AFA. Hay mucho por hacer y transformar, hay que hacer un cambio profundo”, disparó, luego de aclarar que sus días en River están contados.

Lejos de confrontar a Tapia, aclaró que su deseo no es destituir a nadie y que no aspira necesariamente al cargo como líder de la Asociación del Fútbol Argentino cuando termine su mandato en River, a fin de año. “Hay que dejarse ayudar. No puede ser que los campeonatos del fútbol argentino no tengan fechas para todo el año. El seleccionado argentino también tiene que tener una estructura seria", resaltó, con claras críticas a los dirigentes actuales de la AFA,

Y sumó: "No hace falta que yo sea el presidente, puedo colaborar con los que están ahora también. No esta en ningún estatuto de la AFA, es un folclore del fútbol argentino eso de que el presidente de Boca o de River no pueden ser presidente de la AFA. La AFA ha tenido presidentes hinchas de Boca, tiene (remarcó) un presidente hincha de Boca (en clara alusión a Tapia), y puede tener un presidente hincha de River como los tuvo también en su momento”.

En ese sentido, explicó que los dirigentes Jorge Brito y Matías Patanian compondrán la fórmula del oficialismo en las próximas elecciones del club y volvió a resaltar que este será su último mandato en la entidad de Núñez asegurando que hay que apostar por “la juventud y el trabajo” de Brito, actual vicepresidente primero e hijo del poderoso empresario Jorge Horacio Brito, fallecido el pasado 20 de noviembre en un accidente aéreo.

Patanian, actual vicepresidente de Aeropuertos Argentina 2000, acompañó a D’Onofrio como vice segundo en su primer ciclo comprendido entre 2013 y 2017. Por otro lado y durante los últimos minutos de la entrevista, D’Onofrio se deshizo en elogios para Marcelo Gallardo, a quien consideró “el mejor CEO de fútbol que hay” y “uno de los mejores técnicos del mundo, no solo porque gana, sino por cómo trabaja y planifica”.