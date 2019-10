¡El pase del año! El vigilador despedido en Boca por festejar con jugadores de River, se va para Núñez

River jugará el próximo 23 de diciembre en Santiago de Chile una nueva final, la segunda de manera consecutiva, de la Copa Libertadores ante Flamengo después de que el árbitro Wilton Pereira Sampaio diera por concluido el duelo que se llevó a cabo en La Bombonera el martes y que determinó que el Millonario venció a Boca por un global de 2 a 1.

Una vez que el juez dio por terminado el encuentro, Marcelo Gallardo y sus futbolistas se amontonaron en el centro de la cancha para celebrar una nueva victoria ante el rival de toda la vida. En ese momento, las cámaras tomaron como un empleado de seguridad xeneize, identificado como Néstor Gabriel Portillo, se abalanza para celebrar junto a los futbolistas de River.

Claro está, Portillo en simpatizante del conjunto de Núñez, no pudo contener la emoción y la pasión lo llevó a, por tan solo unos segundos, celebrar el pase a la final junto a sus ídolos. Sin embargo, esto no fue del agrado de la empresa de seguridad que trabaja con Boca, PCP, que no dudó en citar al vigilador para informarle que por su reacción había sido despedido, a pesar de llevar en la empresa 11 años.

Pero como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. A pedido de la dirigencia de River, en un acto solidario, la compañía de seguridad Tech3 –que se encarga de la seguridad del plantel de Núñez y del Monumental- se comunicó con Portillo para ofrecerle un lugar en sus filas. De esta manera, el vigilador dejó de trabajar en Boca para pasar a defender los colores de su pasión.

Portillo perdió su trabajo luego de que quedara capturado en TV cómo se abrazaba con Matías Suárez y Lucas Pratto luego de que River consiguiera clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2019. Su caso se replicó en las redes sociales y en distintos medios del mundo que originó que cientos de usuarios hagan campaña para conseguirle trabajo. Por suerte, ahora River ya tiene a su nuevo refuerzo para los próximos partidos.