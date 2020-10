¡Feliz cumple, Diego! Las 10 frases más emblemáticas de Maradona, el más grande de todos

Diego Armando Maradona recibió sus 60 años de vida en la comodidad de su casa, ubicada en el barrio privado Campos de Roca, en Brandsen, y el cumpleaños del mejor jugador de todos los tiempos es uno de los momentos más celebrados y festejados en el mundo

Y es que Diego no fue un futbolista más. Sus proezas dentro de la cancha, sus defectos y virtudes fuera de ella, los famosos "códigos" que siempre defendió, y su humildad o sencillez con la que recorrió su vida despertaron todo tipo de pasiones en distintos puntos del planeta.

Su juego, temperamento y carisma lo llevaron a convertirse en el ídolo máximo del país, muy por encima de futbolistas de la talla de Alfredo Di Stefano, Mario Alberto Kempes o el propio Lionel Messi. Su gambeta y su hambre de gloria también lo llevaron a conquistar tierras lejanas: en Nápoles lo veneran, lo admiran, lo aman e idolatran. De hecho, hasta es reconocido en los Emiratos Árabes Unidos, donde deslumbró durante su paso por Dubái.

Hoy el mejor de todos cumple años. Diego Armando Maradona festeja sus 60 "pirulos" y en BigBang buscamos representarlo tal cual es, con algunas de sus frases emblemáticas. ¿Y por qué no? las enumeramos hasta el número 10, como corresponde. ¡Feliz cumple, Diego!

1- “Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava” (1970).

2- “No quiero dramatizar, pero creéme que me cortaron las piernas” (1994). Fue después del control antidoping que lo dejó afuera del Mundial de los Estados Unidos.

3- "A Toresani le dije en la cancha que vivo en Segurola y Habana 4310 séptimo piso. Y vamos a ver si me dura treinta segundos" (1995). Diego se cruzó con Julio César Toresani tras un partido contra Newell’s el día que el Diez regresaba a Boca tras 14 años.

4- "Quería ir a Estados Unidos, pero el cabeza de termo de (Bill) Clinton no me deja entrar” (1996) en referencia a la prohibición de ingreso al país por el doping positivo en el Mundial de 1994. Más de 20 años después, esa prohibición sigue vigente y Maradona no puede entrar a los Estados Unidos.

5- “Pensé que venía Berlusconi y me encontré con el cartonero Báez” (1996) La frase fue destinada al por entonces recientemente electo presidente de Boca, Mauricio Macri.

6- "Pelé debutó con un pibe" (2000).

7- "Entré al Vaticano y el techo era de oro. ¿Cómo podes ser tan hijo de puta? Para colmo el Papa era arquero, todas en contra", (2000). Fue desde Cuba sobre su visita a Juan Pablo II).

8- “Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha” (2001). Fue durante el partido que hicieron para homenajearlo en La Bombonera.

9- “Que la sigan chupando” (2009). Fue luego de vencer a Uruguay 1 a 0 y obtener la clasificación para el Mundial 2010, cuando era DT de la Selección. En esa misma conferencia de prensa le apuntó al periodista Toti Pasman: “Vos también la tenés adentro”.

10- "Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra” (2013).

El Diego es único, en todos los sentidos. Por eso, como una suerte de bonus track les dejamos algunas otras frases inolvidables del Diez: "Grondona me mintió y Bilardo me traicionó"(2010, después de su salida como del seleccionado); "Los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste" (1997, sobre el final de su último ciclo como jugador); "Pelé es un esclavo, le vendió el corazón a la FIFA"; "Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua"; "Messi no necesita ganar el Mundial para ser el mejor del mundo"; "Scaloni es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico".