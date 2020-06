¡Fuerza, Doctor! El hermano de Bilardo habló sobre su salud: “Carlos no está en la realidad"

Carlos Salvador Bilardo continúa internado y sigue siendo tratado por el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa, en un instituto de rehabilitación de la Ciudad de Buenos Aires.

Al mismo tiempo, el ex campeón del mundo con la Selección Argentina es vigilado y cuidado en el marco del coronavirus, ya que a sus 82 años se encuentra en la lista de "alto riesgo" en caso de contraer la enfermedad.

Bajo este panorama, su hermano, Jorge Bilardo, contó detalles de cómo se encuentra el “Doctor” y remarcó que debido al coronavirus y al posterior aislamiento social obligatorio no lo pueden ver y solo se contactan con él por teléfono: "Desde que empezó la pandemia no lo podemos ver y nos comunicamos por teléfono. Carlos está en su mundo, mira fútbol y solo habla de eso”.

Según explicó su hermano, Bilardo come, se baña y hasta se cambia solo, pero aclaró que desconoce la situación social, económica y sanitaria que enfrenta el país, y el mundo.

“No sabe lo que pasa en la realidad, no registra fechas, Te conoce, pero tenés que hablarle de fútbol. Está muy bien cuidado, tiene un gimnasio, pero no puede recibir visitas”, explicó.

Jorge dialogó con Deportivo 1270 (Radio Provincia) y señaló que al ex DT de la selección no lo ven desde que se declaró la cuarentena, allá por el 20 de marzo. "Se han comunicado varios productores y hablan con Daniela, su hija, pero están viendo cómo tratarla. Carlos no sabe nada de ese tema”, remarcó, con la posibilidad que salga una serie o documental sobre la vida de Bilardo.

Cabe recordar que a partir del documental que estrenó Netflix sobre la época dorada de los Chicago Bulls, con Michael Jordan a la cabeza, y a la espera sobre la serie sobre Diego Armando Maradona, un grupo de hinchas de Estudiantes comenzó una campaña por redes sociales exigiéndole a la plataforma de streaming una serie inspirada en el “Doctor”

En ese sentido, Jorge se mostró entusiasmado y señaló que “sería un gran reconocimiento” para su hermano que le hicieran un documental en su honor. “Fue un adelantado e hizo muchas cosas que no vi en otro entrenador", sentenció Jorge.