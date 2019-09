¿Hubo fraude en la FIFA? Denuncian que les cambiaron el voto para beneficiar a Messi en el premio The Best

El último lunes, Lionel Messi ganó por primera vez el premio The Best que organizó la FIFA en la ceremonia que se llevó a cabo en el histórico teatro La Scala de Milán, en Italia. El capitán del seleccionado argentino estuvo acompañado de su mujer, Antonela Roccuzzo y dos de sus tres hijos, Thiago y Mateo. El pequeño Ciro no viajó debido a que todavía es muy chico para esta clase de eventos.

El goleador histórico del Barcelona venció en la terna a Cristiano Ronaldo, hoy en la Juventus y que decidió no estar presente durante la ceremonia, y al defensor holandés Virgil van Dijk, el cual viene de ganar la Champions League la temporada pasada y era en la previa el máximo favorito.

Pero en las últimas horas se dio a conocer una fuerte denuncia que puso en duda la coronación de La Pulga como el mejor jugador del mundo. Dos de sus supuestos votantes salieron a afirmar que ellos no eligieron a Messi, a pesar de que así figuraba la planilla difundida por la FIFA.

Para ganar el The Best, Messi sumó 46 puntos, contra 38 de Virgil Van Dijk y 36 de Cristiano Ronaldo. "No voté por los premios #TheBest2019. Cualquier información sobre mi voto es falsa, gracias", publicó en su cuenta de Twitter Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua.

Según la planilla difundida por la FIFA, en la que están los votos de cada capitán, técnicos y periodistas, el nicaragüense optó por el rosarino. Lo mismo pasó con el croata Zdravko Lugarisic, DT de Sudán. El entrenador mostró que en su voto “verdadero” eligió a Salah, Mané y Mbappé. Sin embargo, en la planilla aparece que sufragó a favor de Messi.

Pese al premio de la FIFA, no hay buenas noticias para Messi. El capitán argentino se lesionó durante la victoria del Barcelona ante Villarreal por 2 a 1 y no jugará contra el Getafe de visitante. "Tiene una elongación en el aductor del muslo izquierdo", afirmó en un breve parte médico el club catalán sobre el rosarino.