¿Nos robaron la Copa? Las palabras incendiarias de Messi y el uso del VAR

La selección argentina derrotó ayer 2 a 1 a Chile y consiguió el tercer puerto en la Copa América 2019. Sin embargo, el partido en sí quedó fuera de toda consideración después de la polémica que se desató con los fallos arbitrales y que terminó con una acusación del capitán argentino y delantero del Barcelona, Lionel Messi, contra la Conmebol por corrupción.

Las imágenes en las que el mediocampista de Chile, Gary Medel, “patotea” al delantero argentino casi al final del primer tiempo y que ocasionaron que ambos fueran expulsados, se repitieron mil veces en estas horas.

Al salir del vestuario Messi no participó de la entrega de medallas y se tomó un vuelo privado hacia su Rosario Natal. “No quería ser parte de la corrupción. Por un cúmulo de cosas, preferí no ir a la entrega de medallas”, contó el 10 del Barcelona, en zona mixta, una vez finalizado el cotejo.

Pero las palabras de Messi no quedaron ahí. El astro rosarino subió la apuesta, además, y remarcó que la expulsión que decretó el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar obedeció a "un 'pase de factura' “por lo que dije después del partido con Brasil”.

Messi: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa". pic.twitter.com/BjHEN17iMu — TyC Sports (@TyCSports) 6 de julio de 2019

“Creo que con una (tarjeta) amarilla se terminaba para los dos”, apuntó Messi, que también consideró que el equipo argentino entregó “la sensación de que estábamos para más”. Y el mejor jugador del mundo dejó también dejó un mensaje para el seleccionado peruano, que mañana dirimirá el título ante Brasil: “Ojalá pueda ser competitivo porque tiene equipo para disputarle el partido a Brasil”, expresó.

Luego de las declaraciones de Messi la AFA, mediante su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, recogió el guante y volvió a cargar contra la Conmebol. Después del partido contra Brasil, el mandamás del fútbol argentino envió una fuerte carta a la organización en donde criticó con dureza el desempeño de árbitro en ese partido, como también del comité encargado de seleccionarlo.

Esto decía Messi hace tres días. Otra vez, un fallo insólito y otra vez no apareció el VAR. pic.twitter.com/rFzLXbwp8L — TyC Sports (@TyCSports) 6 de julio de 2019

Ahora, Tapia apuntará a conseguir dos cuestiones. La primera es que a Messi se le quite la tarjeta roja luego de que las imágenes demostraron que no tuvo una respuesta contra Medel; el planteo estará amparado en que esa decisión se tomó en varios partidos de la Copa Libertadores. De esta forma Messi no tendría que cumplir fechas de suspensión.

#SelecciónArgentina El enojo de Claudio Tapia luego del partido con Chile. pic.twitter.com/lzjVnc7TFg — TyC Sports (@TyCSports) 6 de julio de 2019

El segundo punto es dejar en evidencia el uso parcial del VAR. Es que tanto en el partido contra Brasil, como en el de Chile, los referís decidieron no utilizar esa tecnología para revisar acciones polémicas del encuentro. En lo que refiere a la semifinal, incluso se pidió la grabación de la charla entre el árbitro y los asistentes para ver si utilizaron el VAR en dos claros penales a favor de Argentina que no fueron cobrados.

Ante la polémica, la Conmebol emitió anoche un comunicado en donde le respondió, sin nombrarlo, a Messi. "En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde un pilar fundamental del Fair Play es aceptar los resultados con lealtad y respeto. Lo mismo va para las decisiones arbitrales, que son humanas y siempre serán perfectibles”, sostiene la primera parte del comunicado oficial.

“Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América”, continúa.

“Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cintos de profesionales de la Conmebol, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano", concluyó la Conmebol.

Habrá que ver cómo escala en las próximas horas el caso.