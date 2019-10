"Nuestros ídolos no son ni uruguayos ni chilenos": el xenófobo spot de Boca previo a la revancha con River

"Nuestros ídolos no son uruguayos ni chilenos", proclama un increíble spot de Boca, con vistas, se supone, a calentar los corazones de los hinchas a días de la próxima semifinal de la Copa Libertadores. La chicana está dirigida, se supone, a los hinchas de River, que tienen por ídolos a Enzo Francescoli y Marcelo Salas. La pregunta lógica es "¿Qué tiene de malo tener un ídolo uruguayo o chileno?" La otra pregunta es: ¿Conoce quien hizo el spot la historia de Boca, pródiga en ídolos extranjeros?

No hace falta, digamos, remontarse a los días del uruguayo goleador Severino Varela, allá por los 40. Basta recordar el destacado paso por Boca del uruguayo Manteca Martínez, ídolo absoluto en los 90, o recordar que el entrenador que rompió la racha de 11 años sin títulos fue el también uruguayo Oscar Washington Tabárez, en 1992. Pero sobre todo, que el equipo recordado con más cariño por los boquenses, el que dirigió Carlos Bianchi y llegó a la cima del mundo nada menos que contra el Real Madrid, contó entre sus filas con tres futbolistas colombianos absolutamente esenciales, como Oscar Córdoba, el Patrón Bermúdez o Chicho Serna. ¿Qué quiso hacer Boca? No se entiende. En un año electoral en Boca, la oposición no se privó de destrozar la pieza publicitaria. Ricardo Cohen y Camilo Cohen, responsables de la campaña de la dupla Ameal- Pergolini, aprovecharon la coyuntura para pegar duro: