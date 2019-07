"¡Quiricocho!": cómo nació la cábala con la que Dybala quiso "mufar" el penal de Vidal

El partido por el tercer puesto de la Copa América de Brasil que Argentina le ganó a Chile por 2-1 dejó para el recuerdo la discutida expulsión de Lionel Messi, dudas generales alrededor del arbitraje y un momento bizarro que muchos notaron en redes sociales luego de terminado el partido.

Es que mirando de cerca la repetición en cámara lenta del penal con el que Arturo Vidal descontó para "la Roja" puede observarse detrás al cordobés Paulo Dybala gritando mientras el chileno encara la carrera para patear. Y leyendo los labios del delantero de la Juventus, puede verse claramente que exclama "¡Quiricocho!". Pero... ¿a qué se refiere exactamente? La respuesta la tiene Carlos Salvador Bilardo, que popularizó la palabra como cábala durante sus años como jugador en la década del '60.

"Quiricocho era un muchacho de La Plata que siempre estaba con nosotros y, como ese año salimos campeones, lo adoptamos como nuestro amuleto", recordó remitiendo a la época en la que se desempeñaba en Estudiantes. "Aunque no lo creas, cuando fui a España a dirigir al Sevilla hubo un penal para los otros y escuché atrás mío que alguien susurró 'Quiricocho, Quiricocho', y no lo podía creer. Hasta que el Cholo (Simeone) y Diego (Maradona) me avivaron que ellos lo habían dicho un par de veces y el resto lo aprendió. ¡En Europa! Parecía mentira, pero vos decís 'Quiricocho' ¡Y erran!".

Al parecer, la anécdota de Bilardo se transmitió como herencia dentro de la Selección argentina. De hecho, en la tanda de penales entre Argentina y Holanda en el Mundial de Brasil 2014, el volante argentino Enzo Pérez confesó que tiró "unos Quiricocho".