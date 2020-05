¿Se complica la situación de Villa? Su ex podría declarar que perdió un embarazo en una próxima audiencia

La causa penal por violencia de género que le inició su ex pareja, Daniela Cortés, mantiene contra las cuerdas a Sebastián Villa. En ese contexto, la joven de nacionalidad colombiana planea complicar aún más la situación del delantero de Boca en su próxima declaración ante la Justicia cuando declare que perdió un embarazo a raíz de las presuntas agresiones del jugador.

Según Cortés, unos días antes de una fuerte discusión que mantuvo con Villa tiempo atrás, que derivó en “golpes y maltrato”, ella se había sometido a “unos análisis de orina caseros (Evatest) y me habían dado positivos. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso y no quise ir al hospital por miedo a la noticia", sostiene la joven de 25 años.

Al mismo tiempo, explicó que al día siguiente se despertó con un “cólico” y decidió ir a la guardia inmediatamente. “Me hicieron una ecografía y me dijeron que ya no había feto, que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado. Villa es una persona bipolar, que por momentos está bien feliz, alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero e insulta”, destacó.

Para la colombiana, la figura del xeneize es una “cajita de sorpresas, un día una cosa y otro día otra". En su última declaración, realizada el jueves pasado en forma virtual, Cortés "no hizo referencia a ese tema a pesar de que declaró durante dos horas, y fue preguntada por la fiscalía y su abogado (Fernando Burlando)", sostuvo una fuente con acceso al expediente.

La fuente consultada indicó que Cortés podría agregar sus dichos a la denuncia en otra audiencia, si es que ella así lo considera. Mientras tanto, Villa no fue citado en el expediente en el que está acusado de violencia de género, ni tampoco ratificó su acusación contra Cortés por "amenazas y extorsión”, ambas causas a cargo de la fiscal de Esteban Echeverría Verónica Pérez.

Cabe recordar que Cortés ratificó su denuncia, realizada a través de su cuenta de Instagram y luego el martes en la Justicia, por agresiones físicas y psicológicas por parte de Villa, a quien acusó de amenazar también a su familia -que reside en Colombia- si ella no se iba de la casa del barrio privado Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning, en donde vivía la pareja.

Villa aún no tiene fecha para que se presente a declarar en forma virtual ante la fiscal, que fue quien le pidió al juez de la causa, Horacio Hryb, la prohibición de salida del país por 30 días para el jugador boquense y de la selección de Colombia. El sábado, Villa publicó en las redes sociales que es "inocente de esta situación", que "nunca ejerció violencia de ningún tipo sobre su ex novia”.

Al mismo tiempo, sostuvo que "estaba en contra de cualquier acto de violencia". Si bien su abogado defensor, Martín Apolo, no presentó todavía una ratificación de la denuncia por extorsión y amenazas contra Cortés, allegados al futbolista dicen que esperan confiados que tienen "material confiable para defender su inocencia".

Mientras tanto, los dirigentes de Boca aguardan "las declaraciones del jugador ante la justicia” antes de tomar cartas en el asunto. “Esperamos que lo haga lo más rápido posible. Todos nos están mirando a nosotros para saber qué decisión vamos a tomar”, remarcaron desde el club.

Boca, hasta ahora, soló difundió un comunicado en donde se pone a disposición de la justicia, pero ninguno de sus máximos directivos habló del caso. Villa, de 23 años, fue una de las figuras del actual campeón de la Superliga, llegó a Boca en junio de 2018 y tiene dos años más de contrato, con una cláusula de salida de 30 millones de dólares.