¿Será posible? Rodolfo D'Onofrio le planteó a Macri hacer un estadio único para River y Boca

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, sorprendió a propios y extraños este miércoles al referirse a la posibilidad de que el club Millonario y su eterno rival, Boca, compartan un mismo estadio. Algo similar a lo que le ocurrió a Estudiantes y a Gimnasia de La Plata, por ejemplo, con la creación y posterior inauguración del “Estadio Ciudad de La Plata”.

En una entrevista con el canal CDF de Chile, donde el equipo de Marcelo Gallardo visitará esta noche a Palestino, D'Onofrio reveló una conversación que tuvo con el presidente de la Nación y ex presidente de Boca, Mauricio Macri, sobre la posibilidad de hacer un estadio compartido en Núñez, en los terrenos que actualmente ocupa el estadio "Monumental".

"Le dije al Presidente: ¿Qué pasa si hacemos un estadio para River y Boca acá", contó D'Onofrio, en referencia a los terrenos que actualmente ocupa el estadio Antonio Vespucio Liberti, más conocido como el "Monumental".

"No sé si la gente de Boca lo aceptaría. Les costaría más a ellos (por Boca) que a nosotros porque para venirse de La Boca hay un tema de pertenencia", expresó el máximo dirigente "millonario". Al mismo tiempo, D'Onofrio aclaró que el jefe de Estado no se negó a esta posibilidad.

"No me dijo que no. River tiene que tomar la decisión de reformar el Monumental o hacer un estadio nuevo y será el socio, con los proyectos en mano, el que decida”, amplió D'Onofrio sobre la charla con Macri, con quien tuvo charlas ya que los terrenos de River pertenecen a la Nación y cualquier decisión que se tome a futuro debería pasar por el Estado nacional.

Claro está, estos dichos no pasaron desapercibidos por los hinchas de ambos clubes, quienes rechazaron categóricamente compartir el estadio con su eterno rival y cargaron contra el máximo dirigente de River con un sinfín de memes que recorrieron las redes sociales.