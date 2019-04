"Un par de puntos y a casa": el accidente de Scaloni y la premonición fatal que publicó luego

Lionel Scaloni chocó. Y no nos referimos al partido entre la Selección Argentina y Venezuela. El entrenador de la Selección Argentina tuvo que ser hospitalizado en la ciudad de Mallorca en la madrugada de Argentina, debido a que lo atropelló un auto mientras circulaba con su bicicleta. “Del estacionamiento del colegio de mi hijo salió un coche hacia atrás, yo venía en la bici y lo choqué. Me abrí un poquito la cabeza y nada más. Me pusieron puntos y ya está”, conto después del accidente.

El entrenador ya fue dado de alta y regresará este viernes al país para terminar de preparar los últimos detalles para la Copa América. En el tuit en el cual pretendió darle tranquilidad a sus simpatizantes logró el efecto contrario al deseado. "Un par de puntos y a casa", escribió, en lo que pareció un presagio funesto para el próximo Mundial, Qattar 2022. Y así fue como Scaloni se gastó solo, como si su Community Manager fuera el entrenador de Alemania.