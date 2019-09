¡Inmensos, pese a todo! La selección de básquet no pudo contra España y perdió la final

No pudo ser. Después de un Mundial en donde Argentina logró un nivel como hacía tiempo que no mostraba no pudo superar a España en la final. Fue 95-75 en un partido en donde los dirigidos por Sergio "Oveja" Hernández no pudieron superar la férrea defensa en el poste bajo de los españoles que hicieron un partido perfecto desde lo táctico.

En la tercera final que juega Argentina, de las cuales ganó una (1950) y perdió la restante (2002), la diferencia que impuso en la zona baja el pivote de los Toronto Raptors, Marc Gasol, fue determinante. En ambos lados de la cancha dominó en los tableros (la diferencia en equipos en rebotes fue de 20 en total) pero el trabajo más destacado fue como dejó sin juego interno a Argentina en donde tiene a uno de sus baluartes, el capitán Luis Scola.

Durante el primer cuarto, el seleccionado se caracterizó por las falencias defensivas en transición, sobre todo después de perder la pelota en campo español. Es por eso que Hernández tuvo que pedir tiempo muerto antes de que se cumplan dos minutos.

Dos triples iguales de España en la esquina luego de un pick and roll y problemas en los relevos fueron los dos motivos de la diferencia que sacaron los europeos. A media que ajustó en la defensa, aún con problemas en el rebote, el seleccionado argentino comenzó a ponerse a tiro, pero no pudo recortar más allá de ocho puntos de diferencia. Nicolas Laprovittola y Facundo Campazzo desde el perÍmitetro y con varios tiros mantienen viva la ofensiva argentina. que tiene algunos problemas en el poste bajo con algunas pérdidas de pelota.

A la par, el arbitraje se acomoda a favor de España; sin embargo el base Ricky Rubio, una de las piezas fundamentales del combinado europeo, terminó la primera mitad con tres faltas personales. La defensa argentina sigue con problemas para el cerco en el rebote pero también para defender el poste bajo en donde permite cortes sin oposición.

En el último cuarto Argentina cambió el momentum por unos minutos pero España se encargó de cerrar el partido cuando volvió a poner la diferencia en 16 puntos a cuatro minutos del final del partido.