¿Víctima de la presión de Messi? El presidente de Barcelona, Josep Bartomeu, renunció a su cargo

Y finalmente Lionel Messi venció: el presidente del FC Barcelona, Josep Bartomeu, y toda su Junta Directiva renunciaron a sus cargos este martes, poniéndole punto final a la novela que inició en agosto de este año cuando La Pulga manifestó públicamente su deseo de irse del equipo Catalán.

Bartomeu y el resto de los directivos del Barcelona presentaron su renuncia luego de que la "Generalitat de Catalunya" informara que no halló "impedimentos de carácter jurídico y sanitario" que pudieran impedir el desarrollo del referéndum de los socios programado para el 1 y 2 de noviembre en el estadio Camp Nou. En ese sentido, el ahora ex mandamás del conjunto liderado por Ronald Koeman afirmó que no estaba dispuestos a arriesgar a los socios "culés" a que concurran a ese acto en las actuales condiciones sanitarias causadas en España por el rebrote de coronavirus.

Pese a decretarse este domingo el Estado de Alarma hasta el 9 de mayo en el Consejo de Ministros Extraordinario y el consecuente "toque de queda" de 21 a 6 en Catalunya, la gobernación (Generalitat) le comunicó a Barcelona que no había impedimento para celebrar el voto de censura el 1 y 2 de noviembre (domingo y lunes próximos), según los Estatutos que estipulan que el club debe convocarlo cinco días antes.

De esta manera, el Barcelona le pidió a la Generalitat un aplazamiento hasta el 15 y 16 de noviembre para cumplir la descentralización (13 subsedes en Catalunya, siete en España y una en Andorra) alegando que necesitaba dicho tiempo para organizar la votación cumpliendo con todas las medidas sanitarias vigentes. Para Bartomeu, Estado de Alarma y las restricciones de movilidad impedían que se llevase a cabo ese acto.

En ese sentido, la directiva del conjunto Catalán propuso como alternativa un nuevo protocolo que, dadas las condiciones legales y sanitarias actuales, permitía utilizar al Camp Nou como sede única, por no disponer de los15 días pertinentes para organizar la votación de manera descentralizada.

De hecho, el "Barca" precisó que de los votantes en cuestión, el 96 por ciento (110.132) de los socios reside en Catalunya, mientras que el 4 por ciento lo hace en el resto de España. De ellos, el 60 por ciento tiene más de 60 años, por lo que es considerada población de riesgo ante los contagios de Covid-19.

Pero si bien las elecciones para renovar la Junta Directiva se iban a llevar a cabo el 20 y 21 de marzo de 2021, la salida de la Junta directiva causó que una Gestora (interventora) deba asumir la conducción del club con la condición de que deberá convocar a elecciones entre los próximos 40 y 90 días

Según medios españoles, quien tomará la posta será Carlos Tusquets, un empresario que cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Barcelona que en el ámbito privado se ha destacado en negocios de hostelería (NH hoteles), energía (FERSA, hoy AUDAX) e inmobiliarios (Renta Corporación), entre otras compañías hoy cotizadas en Bolsa. Hasta hoy se desempeñaba como responsable de la Comisión Económica.

Lionel Messi estuvo directamente enfrentado con esta Junta Directiva y especialmente con Bartomeu, algo que se siguió agudizando tras las salidas de Luis Suárez y Neymar, por la rebaja salarial que le propuso al plantel y a los empleados del club la dirigencia "blaugrana" a causa de la pandemia y a tres días de la brutal caída como local por 3-1 en el clásico contra Real Madrid.

El club catalán atraviesa por una grave situación económica debido a la disminución de ingresos causado por la pandemia de Covid-19, lo que lo obliga a realizar ajustes severos. Semanas atrás, Bartomeu le informó de forma oficial a los empleados del club, incluidos los futbolistas del plantel profesional, que comenzaría el proceso de “modificación de condiciones de trabajo” por causas derivadas del grave descenso de ingresos por la pandemia de coronavirus.

Con esta medida espera ahorrarse hasta 80 millones de euros teniendo en cuenta que en su presupuesto inicial el club catalán esperaba un ingreso de 1.047 millones de euros en el ejercicio 2019-2020 y apenas consiguió 855.