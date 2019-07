[VIDEO] Una toma captó el momento exacto en el que derribaron al Kun Agüero y el árbitro no cobró penal

La derrota de la Selección Argentina tuvo una enorme polémica durante el segundo tiempo: en una jugada clara de gol, el árbitro Roddy Zambrano y los jueces del VAR omitieron un claro penal que le hizo Dani Alves a Sergio "Kun" Agüero, que esperaba recibir un pase de Lionel Messi. Sin embargo, lo dejaron pasar: el delantero quedó tirado en el área rival y de esa jugada, en un rápido contraataque, llegó el 2 a 0 de Brasil.

El malestar no tardó en expresarse. El propio Messi se mostró furioso con el arbitraje del ecuatoriano Zambrano y fustigó contra el uso del VAR tras el encuentro. Sin embargo, horas más tarde, y gracias a una toma diferente a la que mostró la transmisión oficial en ese momento, se observa el momento exacto en el que Agüero cayó, aún sin haber recibido la pelota.

Después de revisar la jugada y tras el final del partido, Agüero descargó su bronca: "El árbitro me habló y me dijo 'me avisan que no hubo nada', y puede que no lo haya visto, pero es raro que no lo haya visto ninguno de los jueces del VAR. Yo siento el toque de Dani Alves y caigo. Ni lo revisaron. Después llega la contra y Brasil mete el segundo gol".

Pero el momento de mayor bronca quedó expresado por el propio Messi, que estalló en declaraciones a los medios presentes en la zona mixta: "Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y nunca fueron al VAR esta noche. Te da bronca porque hicimos un esfuerzo muy grande. Todas fueron para ellos y a nosotros siempre tarjeta. Estas jugadas te sacan de partido, te van desquiciando. El árbitro nos faltó el respeto".